27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. Верховна Рада ухвалила відповідний закон 21 грудня 2017 року, 28 березня його підписав президент.
Згідно з документом, запроваджується фото-, відеофіксація порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту.
Відповідно до закону, автомобіль евакуюватимуть, якщо він:
- поставлений на проїзній частині у два і більше рядів;
- розташований у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки;
- своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;
- розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;
- розташований на позначеній відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою велодоріжці;
- перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технічного комунального транспорту;
- порушує схему паркування, блокуючи проїзд по двох або більше смугах руху.
Відповідно до закону, штрафи можна сплачувати лише в безготівковій формі. Їхній розмір залежатиме від тарифу на майданчику. При цьому для порушників, які сплачують штраф протягом 10 банківських днів, закон передбачає 50-відсоткову знижку. Водночас той, хто не сплатить штраф протягом 30 днів, повинен буде відшкодувати удвічі більше.
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