27 вересня в Україні набули чинності нові правила паркування автомобілів. Верховна Рада ухвалила відповідний закон 21 грудня 2017 року, 28 березня його підписав президент.

Згідно з документом, запроваджується фото-, відеофіксація порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспорту.

Відповідно до закону, автомобіль евакуюватимуть, якщо він:

поставлений на проїзній частині у два і більше рядів;

розташований у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки;

своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів;

розташований на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

розташований на позначеній відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою велодоріжці;

перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технічного комунального транспорту;

порушує схему паркування, блокуючи проїзд по двох або більше смугах руху.

Відповідно до закону, штрафи можна сплачувати лише в безготівковій формі. Їхній розмір залежатиме від тарифу на майданчику. При цьому для порушників, які сплачують штраф протягом 10 банківських днів, закон передбачає 50-відсоткову знижку. Водночас той, хто не сплатить штраф протягом 30 днів, повинен буде відшкодувати удвічі більше.