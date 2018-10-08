Поліція: патрульні починають використовувати пристрої контролю швидкості TruCam

Від 8 жовтня патрульна поліція України починає використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam, йдеться в повідомленні прес-служби відомства у Facebook.

«У місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення патрульні поліцейські почнуть використовувати засоби для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів – пристрої вимірювання швидкості TruCam», – заявляють у патрульній поліції.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».

За повідомленням, TruCam використовуватимуть лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото-, відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення і в містах із підвищеним рівнем аварійності внаслідок перевищення швидкості.

«У місцях фіксації порушень швидкісного режиму перебуватимуть службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору… Для запобігання зловживанням і корупційним ризикам пристрій TruCam містить алгоритм шифрування AES, що робить неможливим втручання в роботу системи і будь-яке корегування даних», – заявляють у поліції.

Крім того, за повідомленням, служба моніторингу Департаменту патрульної поліції буде контролювати кількість складених адміністративних матеріалів і кількість збережених відео.

На початку 2018 року в Україні набуло чинності обмеження швидкості руху в населених пунктах до 50 км/год. Однак правоохоронці не могли вимірювати швидкість і штрафувати за порушення, бо питання технічних засобів фіксації швидкості і санкцій для порушників не було погоджене парламентом.