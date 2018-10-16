З 16 жовтня поліція штрафуватиме за перевищення швидкості

Від 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

«Пілотний режим з контролю швидкості закінчується сьогодні (15 жовтня – ред.). Вже завтра (16.10.2018) ми не обмежимось профілактичною бесідою та попередженнями про підвищену небезпеку цього правопорушення…Нагадую! За перевищення більш як на 20 км/год – штраф – 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн», – написав він у Facebook.

Від 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Вони розташовані у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».

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На наступному етапі впровадження нової відеофіксації в поліції планують залучити стаціонарні прилади, розміщені в службових автомобілях.

Як заявляють у МВС, фінансування на їх закупівлю вже передбачене в Дорожному фонді.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Із 1 січня 2018 року максимальна швидкість для автомобілів у містах і селах України – 50 кілометрів на годину.