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16 Жовтень 2018, Київ 07:09
Новини | Суспільство

З 16 жовтня поліція штрафуватиме за перевищення швидкості

Від 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam

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Від 16 жовтня патрульні поліцейські почнуть притягувати до відповідальності водіїв за перевищення встановлених обмежень швидкості руху, повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Нацполіції Олексій Білошицький.

«Пілотний режим з контролю швидкості закінчується сьогодні (15 жовтня – ред.). Вже завтра (16.10.2018) ми не обмежимось профілактичною бесідою та попередженнями про підвищену небезпеку цього правопорушення…Нагадую! За перевищення більш як на 20 км/год – штраф – 255 грн. За перевищення більш як на 50 км/год – штраф – 510 грн», – написав він у Facebook.

Від 8 жовтня патрульна поліція України почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam. Вони розташовані у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках доріг міжнародного значення.

Протягом першого тижня патрульна поліція використовуватиме TruCam у пілотному режимі для профілактики, «щоб учасники дорожнього руху звикли до нововведення».

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На наступному етапі впровадження нової відеофіксації в поліції планують залучити стаціонарні прилади, розміщені в службових автомобілях.

Як заявляють у МВС, фінансування на їх закупівлю вже передбачене в Дорожному фонді.

Як заявляв у липні 2018 року заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, 35% ДТП з постраждалими в Україні трапляються через недотримання швидкісного режиму.

Із 1 січня 2018 року максимальна швидкість для автомобілів у містах і селах України – 50 кілометрів на годину.

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