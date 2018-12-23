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23 Грудень 2018, Київ 16:45
Новини | Події

Сім людей травмовані внаслідок ДТП із маршруткою на Київщині – рятувальники

ДТП трапилася вдень 22 грудня на дорозі Київ – Обухів

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Сім людей травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди із маршруткою й трактором на Київщині, повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій 23 грудня.

Рятувальники зазначають, що ДТП трапилася вдень 22 грудня на 24 кілометрі автомобільної дороги Київ – Обухів.

Згідно з повідомленням, постраждалі мали травми обличчя та голови.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.

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