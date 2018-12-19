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19 Грудень 2018, Київ 21:47
Новини | Події

П’ять людей загинули в ДТП на Херсонщині – поліція

Поліція: ДТП сталася в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ

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П’ять людей загинули, ще одна травмована в дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області, повідомила поліція регіону.

У відомстві зазначили, що ДТП сталася в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ.

«На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля «Рено Трафік», рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням у результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч», – розповіли поліцейські.

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за статтею 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

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За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.

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