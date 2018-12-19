П’ять людей загинули в ДТП на Херсонщині – поліція

П’ять людей загинули, ще одна травмована в дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області, повідомила поліція регіону.

У відомстві зазначили, що ДТП сталася в Олешківському районі на виїзді із села Раденськ.

«На місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 49-річний водій автомобіля «Рено Трафік», рухаючись в напрямку села Великі Копані, не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням у результаті чого виїхав на зустрічну смугу, де здійснив зіткнення з автомобілем «УАЗ», який рухався назустріч», – розповіли поліцейські.

Попередньо правоохоронці кваліфікують інцидент за статтею 286 Кримінального кодексу України («порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами»).

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.