Смертельна ДТП у Харкові: додаткова експертиза не визначила, чи була Зайцева у стані наркотичного сп’яніння

На черговому засіданні Київського районного суду Харкова у справі про смертельну ДТП, що сталася у жовтні 2017 року, суддя Віктор Попрас оприлюднив висновок додаткової судово-медичної експертизи і продовжив запобіжний захід обом обвинуваченим. Додаткову судово-медичну експертизу суд призначив за клопотанням адвоката Сергія Перепелиці, який захищає обвинуваченого Геннадія Дронова. На розгляді експертів було питання, чи перебувала під час ДТП під впливом наркотичних чи інших одурманюючих засобів інша обвинувачена Олена Зайцева.

Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз у своєму висновку зазначили, що в матеріалах справи відсутнє кількісне визначення вмісту кодеїну та фенобарбіталу в сечі Зайцевої, а огляд обвинуваченої, що проводився через тривалий час після ДТП, виявив у неї невралгічну симптоматику внаслідок черепно-мозкової травми, отриманої в аварії, в яку Зайцева потрапила в 2007 році.

«Дати достовірну оцінку, чи була Зайцева в стані наркотичного чи іншого сп'яніння, чи під впливом медичних препаратів, не є можливим», – ідеться у висновку експертів, що оприлюднив суддя Попрас.

Він також задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження на 60 днів тримання під вартою обох обвинувачених. Проти цього вже традиційно виступали Зайцева і Дронов та їхні адвокати. Вони стверджували, що ризики, на які посилається обвинувачення, є необґрунтованими, і наполягали на обранні іншого запобіжного заходу, не пов’язаного з триманням під вартою. Натомість позицію прокурорів підтримали потерпілі та їхні представники.

У засіданні оголошена перерва до завтра, 20 грудня.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким керувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким керував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п'ятеро були травмовані. Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю. 8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.