Суд взяв під варту до 16 грудня підозрювану в скоєнні ДТП у Харкові

Київський районний суд Харкова обрав для Олени Зайцевої, підозрюваної у скоєнні ДТП у центрі Харкова, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Відповідно до рішення суду, Зайцева перебуватиме під вартою до 16 грудня включно.

Це рішення може бути оскаржене в апеляційній інстанції.

Захист просив суд обрати Олені Зайцевійзапобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Адвокат наголошувала, що підозрювана не має наміру переховуватися від слідства.

Сторона обвинувачення просила суд про арешт Зайцевої без можливості внесення застави.

Олена Зайцева в суді відмовилася давати пояснення. Підозру вона вважає необґрунтованою і не визнає.

«Мені шкода, що сталася ця ситуація. Шкода, що постраждали люди...я сподіваюся, що родини (постраждалих – ред.) все-таки дозволять, щоб мої батьки надали їм допомогу», – сказала у суді підозрювана.

ДТП сталося ввечері 18 жовтня в Харкові. Як повідомили в поліції, за попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, ним кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

За даними досудового розслідування, Олена Зайцева протягом 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.