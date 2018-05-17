ДТП у Харкові: правила дорожнього руху порушили обидва водії

Фігурантка справи про жовтневу харківську ДТП Олена Зайцева їхала на червоний колір світлофора, а інший обвинувачений Геннадій Дронов – на жовтий, заявив прокурор Ігор Омельченко.

«Відеозаписи, які сьогодні вивчив суд, довели порушення правил дорожнього руху з боку обох фігурантів справи: водія авто Lexus 20-річної Олени Зайцевої і водія авто Volkswagen Touareg 49-річного Геннадія Дронова. Обоє мали можливість побачити один одного і уникнути зіткнення. За першим відеозаписом видно, що у момент зіткнення Зайцева виїжджає на перехрестя на червоний сигнал світлофора, а Дронов починає рух на жовтий», – сказав прокурор.

Водночас під час засідання йшлося, що експерти не встановили швидкість автомобілів перед зіткненням.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».