ДТП із 6 загиблими в Харкові: суд продовжив арешт підозрюваним

Київський районний суд Харкова продовжив до 1 червня арешт Олені Зайцевій та Геннадію Дронову, обвинувачуваним у дорожньо-транспортній пригоді із шістьома загиблими, яка сталася у жовтні 2017 року в Харкові.

Слідчі вважають, що обвинувачені можуть можуть втекти, впливати на свідків і потерпілих, а також перешкоджати розслідуванню в інший спосіб.

Адвокат Зайцевої Юлія Козир не заперечувала проти продовження арешту. Водночас захист Дронова наполягав на більш м’якому запобіжному заході.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Дронов. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».