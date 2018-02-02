Справу про ДТП у Харкові, внаслідок якого загинули 6 людей, передали в суд

Обвинувальний акт стосовно Олени Зайцевої і Геннадія Дронова, підозрюваних у ДТП в центрі Харкова, внаслідок якого в жовтні загинули шестеро людей, 2 лютого надійшов до Київського райсуду міста.

Як ідеться в повідомленні на офіційному сайті суду, обвинувальний акт розподілений на суддю Віктора Попраса. Коли розпочнуться засідання в справі, наразі невідомо.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, за кермом якого був 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Обидва водії перебувають під вартою.