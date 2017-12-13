Підозрювана у ДТП в Харкові, в якому загинули 6 людей, визнала провину

20-річна Олена Зайцева, підозрювана у ДТП в Харкові, внаслідок якого у жовтні загинули шестеро людей, визнала свою про вину. Про це вона сказала 13 грудня у суді щодо продовження її арешту.

«Я визнаю свою провину, я готова нести відповідальність і готова понести покарання… Пробачте мені», – сказала вона.

Зайцева також заперечила, що вживала наркотичні речовини. «Будь-які речовини, які в мене знайшли, у моїй крові опинилися через знеболювальні, які я іноді вживаю», – додала вона.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

8 листопада Київський районний суд Харкова постановив взяти на два місяці під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який є другим учасником ДТП у Харкові, що спричинила загибель шести людей.