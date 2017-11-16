Суд не задовольнив апеляції другого учасника резонансної ДТП у Харкові і залишив його під вартою

Апеляційний суд Харківської області не задовольнив скаргу захисту підозрюваного другого учасника резонансної ДТП у Харкові Геннадія Дронова, який заперечував проти утримання його під вартою.
«Ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Харківської області від 16 листопада 2017 року апеляційна скарга захисника Перепелиці С.І. залишена без задоволення, а ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 8 листопада 2017 року щодо застосування у відношенні підозрюваного за ч.3 ст.286 КК України Дронова Геннадія запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в межах строку досудового розслідування залишено без змін», – йдеться в повідомленні суду.
За даними суду, адвокат в апеляційній скарзі просив змінити запобіжний захід стосовно Дронова на більш м’який, обравши щодо підзахисного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з застосуванням в нічний час доби електронного браслету. Втім суд вирішив, що Дронов, відповідно до попереднього судового рішення, залишиться у СІЗО до 19 грудня включно, без права внесення застави.
Повідомляється, що самого Дронова сьогодні в суді не було, він брав участь у засіданні в режимі відеозв’язку в приміщенні Харківської установи виконання покарань.
8 листопада Київський районний суд Харкова постановив взяти на 2 місяці під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який є другим учасником ДТП у Харкові, що спричинила загибель шести людей.
18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.
20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.
За даними досудового розслідування, Зайцева впродовж 2016-2017 років 6 разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
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