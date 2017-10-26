Кількість жертв ДТП у Харкові зросла до шести – речник міськради

У Харкові кількість загиблих у резонансній ДТП зросла до шести. Про це повідомив директор Департаменту з питань інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Жертв аварії вже шість. Сьогодні в лікарні померла Діана», – написав він у Facebook.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталося ДТП, внаслідок якого п’ятеро людей загинули, шестеро були травмовані. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави.

За даними досудового розслідування, Зайцева протягом 2016-2017 років шість разів притягалася до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.