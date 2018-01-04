Другий учасник резонансної ДТП у Харкові відмовився оскаржувати арешт – суд

Геннадій Дронов, другий учасник резонасної ДТП у Харкові, коли загинули шестеро людей і ще п’ятеро були травмовані, відмовився оскаржувати арешт, повідомляє прес-служба Апеляційного суду Харківської області.

«За результатами розгляду клопотання про відмову від апеляції колегією суддів прийнято рішення про закриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою підозрюваного Геннадія Дронова на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 13 грудня 2017 року», – повідомили в Апеляційному суді.

13 грудня 2017 року суд продовжив до 10 лютого арешт Дронову і 20-річній Олені Зайцевій, яка підозрюється у здійсненні наїзду на 11 пішоходів у центрі Харкова.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».