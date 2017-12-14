Суд продовжив арешт другому підозрюваному в участі у резонансній ДТП в Харкові

Київський районний суд Харкова продовжив до 10 лютого 2018 року арешт Геннадію Дронову, другому учасникові резонансної ДТП 18 жовтня, у якій загинули 6 і постраждали 5 людей. Своїм рішенням від 13 грудня суд задовольнив відповідне клопотання прокуратури.

Повідомляється, що під час слухання справи щодо продовження арешту Дронову, до підсудного викликали швидку допомогу.

Того ж дня Київський районний суд Харкова продовжив також до 10 лютого 2018 року арешт 20-річної Олени Зайцевої, підозрюваної у здійсненні наїзду на 11 пішоходів у центрі Харкова. Під час засідання Зайцева визнала свою провину і заявила, що готова відбути покарання.

18 жовтня в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи, загинули шестеро людей, ще п’ятеро були поранені.

20 жовтня суд у Харкові обрав для підозрюваної Олени Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16 грудня без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

8 листопада Київський районний суд Харкова постановив взяти на два місяці під варту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який є другим учасником резонансної ДТП у Харкові.