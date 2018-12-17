На Львівщині у ДТП загинули четверо людей, троє з них – військові

На автодорозі Львів – Краковець в селищі Івано-Франкове Львівської області 16 грудня сталося ДТП, жертвами якої стали чотири людини. Про це повідомляє прес-служба обласного управління поліції.

«Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом «Неоплан» міжнародного рейсу Дніпро – Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем «Вольво» під керуванням 23-річного мешканця Волинської області», – ідеться у повідомленні.

На момент зіткнення в автобусі перебували водій та 67 пасажирів, з них ніхто не постраждав.

«Водія «Неоплана» затримано в порядку статті 208 КПК України. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті – позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років», – розповіли у поліції.

Як повідомили у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, серед жертв аварії – троє військовослужбовців.