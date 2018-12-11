Суд щодо смертельної ДТП у центрі Харкова перенесли на 19 грудня

Київський райсуд Харкова переніс на 19 грудня продовження розгляду справи про ДТП, яка сталася в центрі Харкова в жовтні 2017 року і забрала життя шістьох людей.



Таке рішення суддя Віктор Попрас ухвалив, оскільки через хворобу на засідання не з'явився адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова Сергій Перепелиця. Захисник надіслав клопотання з проханням відкласти розгляд справи.



На засіданні суд планував вивчити додаткову судово-медичну експертизу обвинуваченої Олени Зайцевої.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.

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