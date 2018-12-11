Маршрутка і вантажівка зіткнулися під Києвом: одна людина загинула

Одна людина загинула, троє постраждали внаслідок ДТП за участю маршрутки і вантажівки під Києвом, повідомляє місцева поліція.

За повідомленням, зіткнення автомобілів сталося 11 грудня на Гостомельському шосе.

«Зараз правоохоронці з’ясовують всі обставини події та встановлюють механізм аварії. На місці наразі працюють патрульні та слідчі поліції Києва. Вирішується питання щодовідкриття кримінального провадження», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: ДТП є найпоширенішою причиною смерті людей віком 5-29 років – ВООЗ

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.