ДТП є найпоширенішою причиною смерті людей віком 5-29 років – ВООЗ

За рік у світі внаслідок дорожньо-транспортних пригод гине 1,35 мільйона людей, повідомляє в своєму звіті Всесвітня організація охорони здоров’я. За повідомленням, це найбільш поширена причина смерті людей віком від п’яти до 29 років.

Звіт оцінює ситуацію з безпекою дорожнього руху в 178 країнах.

За даними ВООЗ, щодня в ДТП у світі гине 3700 людей, десятки мільйонів травмуються щороку.

Як йдеться в звіті, що базується на даних 2016 року, ризик загибелі внаслідок ДТП залишається утричі вищим у країнах з низьким рівнем доходу порівняно з країнами з високим рівнем доходів.

«Ці смерті є неприйнятною платою за мобільність і їм можна було запобігти», – заявляють у ВООЗ і закликають уряди активніше діяти для гарантування безпеки на дорогах.

В організації наголошують, що за останні три роки ситуація погіршилася. У попередньому звіті, який базувався на даних 2013 року, кількість загиблих за рік складала 1,25 мільйона.

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За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.