Смерті на дорогах: чому в Україні так багато ДТП?

Чи стало більше аварій? Україна є антилідером за кількістю смертей на дорогах серед європейських країн, хоча на українських дорогах нараховується менше автомобілів, ніж в країнах ЄС. Офіційна статистика МВС щодо смертності на дорогах демонструє деяку позитивну динаміку щодо зниження, втім вона не відповідає реаліям, зазначають експерти. Якщо враховувати кількість загиблих, які померли вже в лікарні, а не безпосередньо під час ДТП, то цифри набагато вищі і тут статистика Міністерства охорони здоров’я показує більш реальну картину, підтверджує Владислав Антонов. «В Києві відбувається приблизно 150-200 аварій на день, але більшість з них без потерпілих. Серйозних аварій відбувається близько 10 на день, 3-4 людини отримують травми досить серйозні, коли людину госпіталізують, і 1-2 людини на день в Києві гинуть. В країні щодня гинуть близько 12 людей в ДТП, а 20-30 отримують травми в наслідок яких люди втрачають свою працездатність», – розповідає керівник проекту «ДТП.Київ» Владислав Антонов.

Хто винен в більшості ДТП? В більшості випадків, ті, хто перевищує швидкість. «Швидкість – причина більше 70% аварій із постраждалими», – наголошує Антонов. Ще одна проблема українських доріг – п’яні водії. «Багато юристів цілеспрямовано допомагають людям їздити п’яними за кермом, як це не банально звучить. Навіть до управління патрульної поліції приїжджав пан, на автомобілі якого була наклеєна реклама, що він допоможе в таких випадках», – обурюється Владислав Антонов. Одна з недооцінених причин смертності у ДТП, це ремені безпеки, наголошує гість програми. «На жаль маємо високу смертність в некритичних аваріях: кузов автомобіля майже цілий, а людина всередині мертва через те, що не була просто пристібнута ременем безпеки. Ходять такі розповсюджені байки, що ремінь або рве тіло, або не дає покинути автомобіль в разі пожежі або утоплення. Досить багато людей вважають, що при міській швидкості у 50-60 кілометрів неможливо отримати тяжкі травми, втім є аварії, коли на швидкості 30-40 людина серйозно страждає».

Може все ж таки погані дороги винуваті? Погані дороги – рятують життя українців, переконаний керівник проекту «ДТП.Київ», не впливають на аварійність. Якщо і виникають якісь ситуації, то вони пов’язані із пошкодженнями самого автомобілю – пробивається колесо, наприклад. І практика показує, що навпаки – більше ДТП там, де дороги відремонтовані і близькі до ідеалу. «Там де кращі дороги, там більше трупів. Причина – багаторазове перевищення швидкості. Якщо автівка їде 150, то на гарній дорозі водій намагається так і їхати, якщо б там були ями, він би просто не зміг би це зробити», – зауважує гість програми.

Якби не мажори, не було б стільки ДТП? Насправді, порушують всі і доля аварій за участі «мажорів» незначна, стверджує Владислав Антонов. «Поширена думка, що порушують ті, в кого є гроші. А насправді дуже часто спостерігаєш автомобіль, який вже розвалюється, коштує 500-600 умовних одиниць і людина грубо порушує правила, причому поводить себе досить свавільно. Кількість грошей може впливати хіба на хід карних справ, коли вже відбулося ДТП», – зауважує він. Керівник проекту «ДТП.Київ» не вважає, що саме через мажорів критична ситуація із небезпекою на дорогах.

Але ж «євробляхи» частіше стають учасниками ДТП? Просто на такі аварії люди звертають більше уваги, зазначає гість програми. «Якщо дорогою додому людина побачить три аварії автомобілів з українськими номерами і одну з автомобілем «нетрадиційної» реєстрації, вона запам’ятає цю аварію. Вони б’ються не частіше, ніж зустрічаються на вулиці», – пояснює Владислав Антонов. Аварії відбуваються приблизно у співвідношенні до їхньої присутності на дорогах: якщо в Києві близько 15% автівок на єврономерах, то десь в 20% аварій вони потрапляють у ДТП, додає він. Тобто не в 2-3 рази частіше, ніж авто з українською реєстрацією.

На дороги повертають методи «даїшників»? Патрульні поліцейські отримали в розпорядження пристрої «TruCam», за допомогою яких тепер штрафуватимуть водіїв за перевищення швидкості. Це не нові прилади, але вони добре себе зарекомендували раніше, зазначає начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. «Прилад проходив сертифікацію, коли поставлявся на територію України. Всі прилади пройшли повірку і є справними. Копії цих документів є разом з приладами і на вимогу водія їх можуть йому показати», – наголошує він. Ловити порушників «в кущах» не збираються, наголошує Олексій Білошицький, місця застосування приладу оголошені заздалегідь на сайті Патрульної поліції і це, передовсім, траси, де трапляється найбільше аварій через перевищення швидкості. Тож основна мета – зменшити кількість ДТП, наголошує начальник департаменту Патрульної поліції України. «Перевищення дозволеної швидкості руху на понад 20 кілометрів на годину, передбачає відповідальність у вигляді штрафу у вигляді 255 гривень, перевищення на понад 50 кілометрів на годину – 510 гривень», – нагадує Білошицький.

Кому потрібен такий контроль? Реформа була спрямована на зниження ступеню контролю, нагадує керівник проекту «ДТП.Київ» Владислав Антонов. Втім, на його переконання, люди не здатні дотримуватися правил без контролю, про що свідчить і смертельна статистика ДТП. «Наші люди з одного боку хочуть порядок на дорогах, щоб не було трупів, з іншого боку – не хочуть дотримуватися правил і не хочуть контролю. Але коли наші люди потрапляють до європейської країни, чи тої ж Білорусі, то ніколи не буде себе так поводити, як в Україні, на жаль. Та й іноземці, коли приїжджають і розуміють, що контролю немає, теж дозволяють собі тут порушувати правила і їздити п’яними за кермом, зокрема», – пояснює він. Кількість штрафів впливає на кількість аварій, переконаний Владислав Антонов. Не на всіх, але на переважну більшість людей. Фото- і відео фіксація теж має позитивно вплинути на ситуацію на дорогах, але якщо систему буде втілено із всіма необхідними механізмами для реалізації. Наразі в судах адвокати знаходять чимало лазівок у законах та процедурах і оскаржують навіть нетверезе водіння, та й протоколи про порушення можуть знищити в самому управлінні, попри записи в радарі. «З «TruCam» самого ви не видалите записи, але в управлінні поліції ви можете знищити протокол – така система може бути. В таких випадках порушення на дорогах будуть тривати. Патрульна поліція не ідеальна: є люди ідеально чесні, є такі, що беруть хабарі і ще мають передавати данину на гору», – зазначає керівник проекту «ДТП.Київ».

А з пішоходами що робити? Приблизно третина людей, які гинуть на дорогах – це пішоходи. «Частіше вони гинуть вночі, в темному одязі, прямо над підземними пішохідними переходами і найчастіше вони п’яні. До мене звертаються, кажуть: «Допоможіть будь ласка, батька трьох дітей вбили, коли він біг вночі через відбійник». Вибачте, але якщо людина таке робить, вона просто «суїцидник», позбавляє себе життя суспільно небезпечним способом, наражає на небезпеку інших людей: може вбити водія, машина може вилетіти на тротуар», – обурюється Владислав Антонов. Для пішоходів є мінімальний штраф за порушення, але їх не штрафують, додає він. В європейських країнах пішохід отримує штрафи за порушення, так само як і водії. «В Європі люди менше порушують правила не тому, що вони чимось кращі, вони просто звикли до постійного контролю з дитинства і знають, що якщо вони порушили, то будуть за це платити штрафи», – зауважує гість програми.