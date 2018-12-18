Три людини загинули, троє травмовані в ДТП під Житомиром – поліція

Три людини загинули, троє постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в селі Двірець під Житомиром, повідомила прес-служба поліції регіону. Серед травмованих – восьмирічна дитина.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

Під час інциденту загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel. У цьому автомобілі була восьмирічна дитина, яка отримала травми. Водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Новограда-Волинського та 45-річна громадянка Польщі, також травмовані.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.