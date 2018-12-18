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18 Грудень 2018, Київ 18:20
Новини | Події

Три людини загинули, троє травмовані в ДТП під Житомиром – поліція

Поліція: водій автомобіля Opel не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху

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Три людини загинули, троє постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в селі Двірець під Житомиром, повідомила прес-служба поліції регіону. Серед травмованих – восьмирічна дитина.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel, 38-річний житель Хмельницької області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем Toyota.

Під час інциденту загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Opel. У цьому автомобілі була восьмирічна дитина, яка отримала травми. Водій та пасажирка автомобіля Toyota, 37-річна жителька Новограда-Волинського та 45-річна громадянка Польщі, також травмовані.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.

За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, на українських дорогах загинули 2266 людей
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