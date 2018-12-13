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13 Грудень 2018, Київ 19:47
Новини | Економіка

Європейські банки виділять Україні 176 млн євро на безпеку руху – Мінінфраструктури

За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, на українських дорогах загинули 2266 людей

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Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку виділяють 176 мільйонів євро на новий проект з покращення безпеки руху в Україні, повідомив голова представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, передає прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Для ЄІБ це флагманський проект у регіоні, адже за обсягом інвестицій він найбільший – 176 мільйонів євро. З них Європейський інвестиційний банк виділяє 75 мільйонів євро, решта коштів надійдуть від нашого партнера ЄБРР. Проект буде реалізований у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі – саме ці міста були обраними серед перших на підставі статистки ДТП і готовності інвестувати у покращення безпеки дорожнього руху», – зазначив Жан-Ерік де Загон.

За даними Міністерства охорони здоров’я України, наведеними у листопаді, на українських дорогах щодня гине вісім людей. За дев’ять місяців від початку 2018 року, за даними поліції, загинули 2266 людей.

Як йдеться в звіті, ризик загибелі внаслідок ДТП залишається утричі вищим у країнах з низьким рівнем доходу порівняно з країнами з високим рівнем доходів
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