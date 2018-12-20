Експертиза встановила швидкість, з якою їхала учасниця ДТП у Харкові – адвокат

Експерти Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз встановили, що обвинувачена Олена Зайцева їхала на своєму Lexus'і зі швидкістю 106 км/год, стверджує адвокат іншого обвинуваченого Геннадій Дронова Сергій Перепелиця.

Він звернувся до Дніпропетровського НДІ судових експертиз із заявою щодо проведення комісійної автотехнічної експертизи та експертизи відео- і звукозапису через те, що не має довіри до їх харківських колег.

«Ми казали, що (харківські – ред) експерти невідомо що пишуть. Ось ми надали підтвердження суду. Далі ми будемо вже в процесі розбиратися, як суд повинен на це відреагувати», – сказав Перепелиця журналістам.

Він перерахував ключові тези висновку дніпропетровських експертів. Вони встановили, що Зайцева їхала зі швидкістю 106 кілометрів на годину, відстань від її автомобіля до Volkswagen'а Дронова на момент, коли він почав рух, складала близько 120 метрів і, якщо б Зайцева рухалася зі встановленою швидкістю, то встигла б загальмувати до перехрестя. Тобто аварії можна було б уникнути.

«Це доводить, що докази, які покладені в основу обвинувачення, є не зовсім об’єктивними», – підсумував Перепелиця.

У ході судового засідання він заявив клопотання про приєднання цієї експертизи до матеріалів справи.

Прокурори не заперечували, але просили час на ознайомлення.

Їх підтримали представники потерпілих за винятком Олени Цимбалистенко, яка представляє Марину Ковальову (подругу Зайцевої, що була з нею разом під час ДТП).

На думку Цимбалистенка, ця експертиза є неналежним доказом, бо проводилася не за ухвалою суду, а за заявою адвоката.

Проти задоволення клопотання Перепелиці заперечували і адвокати самої Зайцевої. Вони наполягали на тому, що спершу треба ознайомитися з документом і лише після цього вирішувати, чи приєднувати його до матеріалів справи.

Суддя Віктор Попрас вирішив задовольнити клопотання Перепелиці. Він зазначив, що оцінку цим доказам буде надано у нарадчій кімнаті під час ухвалення рішення. Після цього суддя оголосив перерву у засіданні до 8 січня.

18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова сталася аварія. За даними поліції, позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина Олена Зайцева, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, яким кермував Геннадій Дронов.

У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи. Загинули шестеро людей, ще п’ятеро були травмовані.

Згодом суд у Харкові обрав для Зайцевої запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Пізніше стало відомо, що експертиза встановила наявність кодеїну в організмі Зайцевої. Ця речовина використовується в ліках, зокрема від болю, кашлю.

8 листопада 2017 року суд заарештував і Дронова.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». У прокуратурі заявляють, що правила дорожнього руху порушили обидва водії.