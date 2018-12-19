На Дніпропетровщині чоловік забув у таксі гранатомет

У Дніпропетровській області чоловік забув у таксі гранатомет. Про це 18 грудня повідомили в обласному управлінні поліції.

До правоохоронців звернувся водій таксі, який побачив підозрілий пакунок.

«Під час огляду поліцейські вилучили мішок з ручним гранатометом «РПГ-22». Також було встановлено чоловіка, який залишив зброю в автомобілі. Ним виявився 50-річний раніше судимий місцевий житель», – розповіли у поліції.

Вилучений гранатомет направили на експертизу. Наразі вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Полыцыя выдкрила кримінальне провадження за частиною 1 статты 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Незаконне зберігання зброї передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.