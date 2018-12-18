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В Луганской области проходят пятидневные сборы резервистов бригады территориальной обороны. На сборы вызвали 320 человек. Полсотни из них – офицеры. Часть резервистов служили в армии еще в период Советского Союза. Некоторые вообще никогда еще не держали в руках оружия. Но есть и те, кто имеет боевой опыт в рамках АТО и операции Объединенных сил.

17 декабря в резервистов были стрельбы. На полигоне отрабатывалась стрельба из автоматов и пистолетов. Для многих резервистов – это едва ли не первое знакомство с оружием.

Получили оружие накануне. Сразу же и прошли теоретический курс огневой подготовки, рассказывает резервист Евгений Мустафа. На гражданке Евгений еще студент. В резерв попал, окончив военную кафедру. Говорит, что там их учили обращаться с оружием.

Хороший курс подготовки был на военной кафедре

«Когда кафедру заканчивали, мы стреляли с АКМ (автомат Калашникова модернизированный – ред.), ПМ (пистолет Макарова – ред.). С РПГ (ручной противотанковый гранатомет – ред.) еще стреляли. Хороший курс подготовки был на военной кафедре», – вспоминает Евгений Мустафа.

Есть в бригаде и те, кто имеет реальный боевой опыт. Вячеслав Передня – один из таких резервистов. С 2016 по 2017 год он в составе 92-й бригады служил на передовой в Донецкой области. Говорит, что сборы нужны, чтобы не терять навыки. Но проводить их нужно не 5 дней, а больше.

«Вообще по времени мало. Очень мало. Если в обычных центрах, так там по 2 месяца. Там и стреляют чаще. И медицина идет не один раз, как здесь. Тут объяснили, как жгут наложить, бинт намотать и все. А в учебных центра все на деле показывают, как это делать», – рассказал Вячеслав Передня.

Бригады теробороны будут охранять различные объекты в тылу – командир бригады

Сборы хоть и связаны с введением военного положения, но они все равно проходили бы и в плановом режиме. Формирование бригады территориальной обороны началось в этом году. И в некоторых районах летом уже проходили сборы.

Бригады территориальной обороны не предназначены для того, чтобы находиться на переднем крае

Командует бригадой – подполковник Дмитрий Кизияров. С 2014 по 2016 год он служил в АТО. Воевал под Счастьем, в Трехизбенке, Марьинке, Красногоровке. Говорит, что в случае мобилизации, военнослужащие бригады будут выполнять задания в тылу.

«Бригады территориальной обороны не предназначены для того, чтобы находиться на переднем крае. Их задачи – охрана и оборона государственных объектов, учреждений, мостов. Скажем так, в тыловой зоне», – рассказал Дмитрий Кизияров.

Во вторник резервисты примут присягу на верность украинскому народу, а уже на следующий день будут разъезжаться по домам.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)