Убитий у Києві чоловік був свідком у справі «діамантових прокурорів» – Сакварелідзе

Колишній заступник генерального прокурора України Давід Сакварелідзе стверджує, що вбитий у Києві 5 березня чоловік був свідком у так званій справі «діамантових прокурорів».

«Убитий Кисельов раніше розповідав, як із його заводу разом із діамантами, знайденими під час обшуку у заступника прокурора Київської області Корнійця, так само зникло кілька мільйонів доларів і десяток кілограмів золота. У свідченнях називав прізвища тодішнього заступника генпрокурора і заступника міністра внутрішніх справ. Так само розповів, що взамін на те, щоб забути про вкрадені під час обшуку готівку і золото, справу щодо нього закриють. Тоді так і сталося», – написав Сакварелідзе у Facebook.

Невідомий зранку 5 березня застрелив чоловіка в автомобілі у Дніпровському районі Києва. Як повідомляє київська поліція, потерпілого з вогнепальним пораненням виявили в салоні «Мерседеса» на вулиці Флоренції.

У поліції повідомляють, що ведуть розслідування за статтею «умисне вбивство».

5 липня 2015 року у заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця та заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна провели обшук.

За повідомленням Генпрокуратури, Корнійця та Шапакіна затримали під час отримання хабаря на суму в понад 3 мільйони гривень. Крім того, під час обшуків у них виявлено близько 400 тисяч доларів готівкою, автомат Калашникова та холодну зброю, ювелірні вироби і 39 пакетів з діамантами.

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Цю справу про корупцію досі розглядає Голосіївський райсуд Києва.