У Запоріжжі ідентифікували невідомого бійця, загиблого під Іловайськом

На Кушугумському цвинтарі поблизу Запоріжжя 5 березня відбулася процедура ексгумації тіла бійця 92-ої бригади Руслана Дейнеки, що був похований як невідомий солдат, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Військовий загинув у серпні 2014 року під Іловайськом. На момент смерті йому було 20 років. Від 2013 року загиблий служив за контрактом у складі 92-ої бригади. Як розповіли рідні Руслана Дейнеки, лише у січні 2019 року вони отримали остаточні дані щодо збігу результатів ДНК-експертизи.

«28 серпня 14-го року подзвонив і все. Сказав: «Мама, нас обстрілюють, мені дуже страшно». Ми нічим не могли допомогти. Вони йшли, але не дійшли до Іловайська… В 14-му році я здала ДНК – прийшов висновок, що мої зразки не збігаються. Чоловік у 18-му здав: коли запропонували знову пройти тест ДНК, то підтвердилось. Упродовж двох років нас тероризували шахраї, казали, що він то в одному місці, то в іншому – давайте гроші. Пропонували нам приїхати і під Донецьк – їхали ми і туди, але потім розуміли, що це брехня. 10 січня 2019 року ми дізнались, що ДНК збіглося на 99,9%», – розповіла мати загиблого військового Аурика Дейнеко.

Питаннями ідентифікації загиблого займалися представники Військово-цивільного співробітництва. Тіло Руслана Дейнеки було евакуйоване у 2014 році з-під Іловайська волонтерами-пошуковиками.

Руслана Дейнеку перепоховають на малій батьківщині – у місті Чугуїв на Харківщині. 6 березня в Чугуєві на території частини, де служив Руслан Дейнеко, відбудеться офіційна церемонія прощання з ним.

Наприкінці серпня 2014 року українські військові потрапили в оточення під Іловайськом на Донеччині. Військові регулярних частин Збройних сил Росії, що вторглися до України під прикриттям підтримуваних ними сепаратистів, обстріляли коридор, яким, за домовленістю, мали виходити українські силовики. За офіційними даними, тоді загинули 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти.