Суд зменшив розмір застави Насірову – САП

Шевченківський районний суд Києва зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову майже втричі – зі 100 до 36 мільйонів гривень, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, суд ухвалив таке рішення на засіданні 4 березня.

«Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС України і керівнику департаменту ДФС України, однак, за власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні… Зауважимо, на вказаному судовому засіданні стороною обвинувачення не було зачитано жодної сторінки обвинувального акту», – йдеться в повідомленні.

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Наступне засідання призначене на 14 березня.

На початку березня 2017 року суд арештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

А вже 11 грудня 2018 року суд поновив Насірова на посаді та визначив йому суму компенсації за «час вимушеного прогулу». Уряд оскаржує його поновлення на посаді.