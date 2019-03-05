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05 Березень 2019, Київ 11:38
Новини | Політика

Суд зменшив розмір застави Насірову – САП

Наступне засідання призначене на 14 березня

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Шевченківський районний суд Києва зменшив розмір застави екс-голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову майже втричі – зі 100 до 36 мільйонів гривень, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За повідомленням, суд ухвалив таке рішення на засіданні 4 березня.

«Суд продовжив дію запобіжних заходів екс-голові ДФС України і керівнику департаменту ДФС України, однак, за власної ініціативи, зменшив заставу для колишнього очільника ДФС України зі 100 мільйонів гривень до 36 мільйонів гривень відповідно до розміру цивільного позову у кримінальному провадженні… Зауважимо, на вказаному судовому засіданні стороною обвинувачення не було зачитано жодної сторінки обвинувального акту», – йдеться в повідомленні.

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Наступне засідання призначене на 14 березня.

На початку березня 2017 року суд арештував Романа Насірова з можливістю застави в 100 мільйонів гривень, яку внесли його дружина і тесть. Після цього відсторонений голова ДФС вийшов із СІЗО. 15 лютого Насіров попросив Окружний адміністративний суд Києва поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби.

А вже 11 грудня 2018 року суд поновив Насірова на посаді та визначив йому суму компенсації за «час вимушеного прогулу». Уряд оскаржує його поновлення на посаді.

100 мільйонів сім’ї Насірова не потраплять до держбюджету (відео)
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100 мільйонів сім’ї Насірова не потраплять до держбюджету (відео)

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