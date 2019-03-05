НАБУ зареєструвало ще одне провадження у справі про корупцію в оборонній галузі

Національне антикорупційне бюро України повідомляє про реєстрацію ще одного кримінального провадження у справі про корупцію в оборонній галузі. Як інформує НАБУ 5 березня, це сталося «за результатами аналізу інформації, викладеної в третій частині розслідування Лесі Іванової та Bihus.info.

«Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)», – ідеться в повідомленні.

«Відомості до ЄРДР внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем службовими особами з числа керівників державної компанії «Укрспецекспорт», під час здійснення закупівлі деталей та комплектуючих для авіатехніки», – вказує НАБУ.

25 лютого та 4 березня журналісти Bihus.info опублікували розслідування «Друзі президента крадуть на оборонці (секретні переписки)» про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері.

За даними журналістів, безпосереднім учасником цих схем був син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, Ігор. Він нібито був причетним до контрабанди російських деталей для військової техніки. Згідно з розслідуванням, державні оборонні підприємства «Укроборонпрому» купували ці деталі у фірм-«прокладок» за цінами, завищеними в кілька разів.