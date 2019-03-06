Антикорупційний суд. Експерти оцінили претендентів на суддів

Гості програми «Ваша Свобода»: Михайло Жернаков, член Громадської ради доброчесності, директор фундації Dejure, колишній суддя; Георгій Вашадзе, автор закону «Про Вищий антикорупційний суд», засновник Фонду інновацій та розвитку; Станіслав Щотка, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила рейтинги за підсумками конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Вже в червні новий суд має запрацювати. Створення антикорупційного суду було вимогою західних партнерів та умовою для продовження співпраці з МВФ.

Це реально прецедент, якого немає ніде у світі

​Георгій Вашадзе: Закон, який ми написали, вже приніс перші дуже добрі плоди. Є абсолютний консенсус, що процес пройшов правильно, що це було прозоро. У міжнародних експертів була вирішальна роль. Бо ми одне одному, хочемо чи не хочемо (це факт!), не довіряємо, тому що ми у цьому соціумі. Ентоні Хупер, голова Громадської ради міжнародних експертів, сказав: процес формування антикорупційного суду в Україні дуже прозорий. Я думаю, що це дуже велика перемога, якої Україна досягла. Це реально прецедент, якого немає ніде у світі. Це дуже гарний прецедент і для Грузії, і Молдови, і для інших країн також.

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Наша роль полягала у двох речах: створити механізм, де буде відсутня можливість впливу, політичної маніпуляції у відборі суддів, і реально створити незалежну інституцію. За законом – рік, щоб закон було реалізовано. Це є приклад того, як громадський сектор, держава, президент, уряд, Верховна Рада, судова система, міжнародні учасники – всі можуть правильно працювати.

Після того, як я бачив деякі політично заангажовані судові рішення, наприклад, КСУ (визнав неконституційною статтю ККУ про незаконне збагачення – ред.), на жаль, я думаю, багато чого може статися. Сподіваюся, що ніяких суттєвих змін на цих виборах не відбудеться, щоб це все у зворотній бік не пішло. Сподіваюся, що прозахідна сила буде знову при владі, у якої є чіткий порядок денний, щоб Україна створила ось ці інституції.

Не будемо завчасно критикувати і створювати величезної проблеми. Одна з головних складових – щоб була довіра до антикорупційного суду, щоб не з негативу, а з позитиву розпочала роботу ця система, щоб ми не почали кричати, що мені хтось обличчям не подобається. Якщо треба критикувати, то я буду одним із перших, хто критикуватиме це все. Для мене це реально історичний момент. Прецедент, який зараз створюється, буде прецедентом для інших гілок судової системи.

– Пане Щотка, наскільки ви особисто задоволені складом того, кого ви обрали?

Станіслав Щотка: Я особисто задоволений тим складом, який вдалося сформувати за результатами конкурсних процедур, які відзначалися надзвичайною прозорістю і дуже діловим з’ясуванням щодо всіх кандидатів із допомогою Громадської ради міжнародних експертів.

40% від складу – це не професійні, не діючі судді

Якщо говорити про конкурс на заміщення вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, то з 27 кандидатів, яких відібрали, 16 кандидатів – професійні судді, а 11 – адвокати і науковці. 40% від складу – це не професійні, не діючі судді, це люди, які мають фах і досвід роботи з представництва у судах, у справах щодо боротьби з корупцією або з посадовими злочинами, або ж пишуть про це фахово. Це позитивне явище. Бо інколи говорять, що професійні судді домінують і не дають новим обличчям доторкнутися до цієї роботи. З числа цих осіб один доктор юридичних наук, три кандидати юридичних наук і один кандидат економічних наук, який має дві освіти.

Немає одіозних. Є фахівці, є люди, які мотивовані

Одіозні? Зазвичай навантажуємо це слово негативним змістом. Немає одіозних. Є фахівці, є люди, які мотивовані, які були під пильною увагою Громадської ради міжнародних експертів. Вони вибудовували комунікацію, ставили питання – це нагадувало перехресний допит. Тому говорити, що до когось ставилися не принципово або поблажливо, у мене язик не повернеться. Була реакція щодо певних кандидатів громадського сектору. Не збіглися точки зору наших громадських активістів навіть із точкою зору Громадської ради міжнародних експертів.

– Пане Жернаков, із вашої точки зору, а судді хто? Хто вам не до душі, що називається? І які претензії є до когось?

Михайло Жернаков: Питання не в тому, що нам не до душі. На жаль, Громадська рада доброчесності не має стільки повноважень, щоб заблокувати, про що говорила і посол Марі Йованович.

Інші судді, наприклад, приховували майно і гроші, не декларували гроші від продажу майна

По-перше, це конституційна вимога, що судді мають бути доброчесними. По-друге, є стандарти поведінки суддів, наприклад, Бангалорські принципи поведінки судді (це документ ООН, який є для України таким, яким вона мала б користуватися). Щонайменше є 8 кандидатів на посаду, які тепер рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією суддів, до яких були претензії в громадськості, які, на жаль, потрапили зараз до фінального рейтингу. Це Інна Білоус, Валерія Чорна, Сергій Боднар, Віктор Маслов, Володимир Воронько, Андрій Біцюк, Сергій Мойсак, Володимир Цікало.

Інна Білоус – це суддя Майдану, яка забороняла мирні зібрання. Причому з 10 грудня по 7 січня за зверненнями під час Революції гідності. Інші судді, наприклад, приховували майно і гроші, не декларували гроші від продажу майна, не декларували житло, в якому живуть, і так далі. Це є факти підтверджені. На жаль, цих фактів не було достатньо, щоб заблокувати їх іще на етапі проходження співбесіди. По-друге, було удвічі більше у фінальній частині конкурсантів, ніж цих суддів, і чомусь не знайшлося кращих кандидатів.

Це повністю відкрита для політичного впливу і маніпуляцій система

Це чорний ящик, у якому перебуває фінальний етап конкурсу. 79% балів Вища кваліфкомісія суддів встановлює повністю на власний розсуд. Вона бере до уваги якісь психологічні тестування, щось іще, але це повністю процес, який не можна проконтролювати, не зазирнути жодним чином у нього. Так виходить, що дуже достойні люди добре складають іспити, непогано відповідають на співбесідах – до них немає претензій у громадськості, у ради міжнародних експертів, а коли доходять до фінального етапу, будучи п’ятими чи шостими у списку – раз… і опиняються десь у кінці. Це повністю відкрита для політичного впливу і маніпуляцій система.

Вища кваліфікаційна комісія суддів заплющує очі на дуже очевидні порушення

Рада міжнародних експертів – дуже класний досвід. Попри те, що там є частина кандидатів, до яких іще є претензії, які у фінальному списку. Переважну більшість кандидатів, до яких були дуже серйозні претензії, ця рада заблокувала своїм рішенням. І це «небо і земля» порівняно з тим, як відбувається добір до ВСУ, де у Громадської ради доброчесності немає достатньо повноважень, а сама Вища кваліфікаційна комісія суддів заплющує очі на дуже очевидні порушення.

Можливо, десь забракло мандату раді міжнародних експертів, щоб перевірити професійну етику, можливо, на щось іще, але у 95% вона дуже значну роль відіграла в доборі суддів в Україні. Ми зараз відібрали 39 суддів до антикорупційного суду. А є близько шести тисяч. Хотілося б, щоб через цю раду прогнали і решту суддів.