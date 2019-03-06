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06 Березень 2019, Київ 22:36
Політика

Антикорупційний суд. Експерти оцінили претендентів на суддів

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Гості програми «Ваша Свобода»: Михайло Жернаков, член Громадської ради доброчесності, директор фундації Dejure, колишній суддя; Георгій Вашадзе, автор закону «Про Вищий антикорупційний суд», засновник Фонду інновацій та розвитку; Станіслав Щотка, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила рейтинги за підсумками конкурсу на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. Вже в червні новий суд має запрацювати. Створення антикорупційного суду було вимогою західних партнерів та умовою для продовження співпраці з МВФ.

Ваша Свобода | Антикорупційний суд: а судді хто?
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Ваша Свобода | Антикорупційний суд: а судді хто?
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Це реально прецедент, якого немає ніде у світі
Георгій Вашадзе

Георгій Вашадзе: Закон, який ми написали, вже приніс перші дуже добрі плоди. Є абсолютний консенсус, що процес пройшов правильно, що це було прозоро. У міжнародних експертів була вирішальна роль. Бо ми одне одному, хочемо чи не хочемо (це факт!), не довіряємо, тому що ми у цьому соціумі. Ентоні Хупер, голова Громадської ради міжнародних експертів, сказав: процес формування антикорупційного суду в Україні дуже прозорий. Я думаю, що це дуже велика перемога, якої Україна досягла. Це реально прецедент, якого немає ніде у світі. Це дуже гарний прецедент і для Грузії, і Молдови, і для інших країн також.

(Повна версія програми)

Наша роль полягала у двох речах: створити механізм, де буде відсутня можливість впливу, політичної маніпуляції у відборі суддів, і реально створити незалежну інституцію. За законом – рік, щоб закон було реалізовано. Це є приклад того, як громадський сектор, держава, президент, уряд, Верховна Рада, судова система, міжнародні учасники – всі можуть правильно працювати.

Георгій Вашадзе, автор закону «Про Вищий антикорупційний суд», засновник Фонду інновацій та розвитку
Георгій Вашадзе, автор закону «Про Вищий антикорупційний суд», засновник Фонду інновацій та розвитку

Після того, як я бачив деякі політично заангажовані судові рішення, наприклад, КСУ (визнав неконституційною статтю ККУ про незаконне збагачення – ред.), на жаль, я думаю, багато чого може статися. Сподіваюся, що ніяких суттєвих змін на цих виборах не відбудеться, щоб це все у зворотній бік не пішло. Сподіваюся, що прозахідна сила буде знову при владі, у якої є чіткий порядок денний, щоб Україна створила ось ці інституції.

Не будемо завчасно критикувати і створювати величезної проблеми. Одна з головних складових – щоб була довіра до антикорупційного суду, щоб не з негативу, а з позитиву розпочала роботу ця система, щоб ми не почали кричати, що мені хтось обличчям не подобається. Якщо треба критикувати, то я буду одним із перших, хто критикуватиме це все. Для мене це реально історичний момент. Прецедент, який зараз створюється, буде прецедентом для інших гілок судової системи.

– Пане Щотка, наскільки ви особисто задоволені складом того, кого ви обрали?

Станіслав Щотка: Я особисто задоволений тим складом, який вдалося сформувати за результатами конкурсних процедур, які відзначалися надзвичайною прозорістю і дуже діловим з’ясуванням щодо всіх кандидатів із допомогою Громадської ради міжнародних експертів.

40% від складу – це не професійні, не діючі судді
Станіслав Щотка

Якщо говорити про конкурс на заміщення вакантних посад суддів Вищого антикорупційного суду, то з 27 кандидатів, яких відібрали, 16 кандидатів – професійні судді, а 11 – адвокати і науковці. 40% від складу – це не професійні, не діючі судді, це люди, які мають фах і досвід роботи з представництва у судах, у справах щодо боротьби з корупцією або з посадовими злочинами, або ж пишуть про це фахово. Це позитивне явище. Бо інколи говорять, що професійні судді домінують і не дають новим обличчям доторкнутися до цієї роботи. З числа цих осіб один доктор юридичних наук, три кандидати юридичних наук і один кандидат економічних наук, який має дві освіти.

Станіслав Щотка, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Станіслав Щотка, заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України
Немає одіозних. Є фахівці, є люди, які мотивовані
Станіслав Щотка

Одіозні? Зазвичай навантажуємо це слово негативним змістом. Немає одіозних. Є фахівці, є люди, які мотивовані, які були під пильною увагою Громадської ради міжнародних експертів. Вони вибудовували комунікацію, ставили питання – це нагадувало перехресний допит. Тому говорити, що до когось ставилися не принципово або поблажливо, у мене язик не повернеться. Була реакція щодо певних кандидатів громадського сектору. Не збіглися точки зору наших громадських активістів навіть із точкою зору Громадської ради міжнародних експертів.

– Пане Жернаков, із вашої точки зору, а судді хто? Хто вам не до душі, що називається? І які претензії є до когось?

Михайло Жернаков: Питання не в тому, що нам не до душі. На жаль, Громадська рада доброчесності не має стільки повноважень, щоб заблокувати, про що говорила і посол Марі Йованович.

Інші судді, наприклад, приховували майно і гроші, не декларували гроші від продажу майна
Михайло Жернаков

По-перше, це конституційна вимога, що судді мають бути доброчесними. По-друге, є стандарти поведінки суддів, наприклад, Бангалорські принципи поведінки судді (це документ ООН, який є для України таким, яким вона мала б користуватися). Щонайменше є 8 кандидатів на посаду, які тепер рекомендовані Вищою кваліфікаційною комісією суддів, до яких були претензії в громадськості, які, на жаль, потрапили зараз до фінального рейтингу. Це Інна Білоус, Валерія Чорна, Сергій Боднар, Віктор Маслов, Володимир Воронько, Андрій Біцюк, Сергій Мойсак, Володимир Цікало.

Інна Білоус – це суддя Майдану, яка забороняла мирні зібрання. Причому з 10 грудня по 7 січня за зверненнями під час Революції гідності. Інші судді, наприклад, приховували майно і гроші, не декларували гроші від продажу майна, не декларували житло, в якому живуть, і так далі. Це є факти підтверджені. На жаль, цих фактів не було достатньо, щоб заблокувати їх іще на етапі проходження співбесіди. По-друге, було удвічі більше у фінальній частині конкурсантів, ніж цих суддів, і чомусь не знайшлося кращих кандидатів.

Михайло Жернаков, член Громадської ради доброчесності, директор фундації Dejure, колишній суддя
Михайло Жернаков, член Громадської ради доброчесності, директор фундації Dejure, колишній суддя
Це повністю відкрита для політичного впливу і маніпуляцій система
Михайло Жернаков

Це чорний ящик, у якому перебуває фінальний етап конкурсу. 79% балів Вища кваліфкомісія суддів встановлює повністю на власний розсуд. Вона бере до уваги якісь психологічні тестування, щось іще, але це повністю процес, який не можна проконтролювати, не зазирнути жодним чином у нього. Так виходить, що дуже достойні люди добре складають іспити, непогано відповідають на співбесідах – до них немає претензій у громадськості, у ради міжнародних експертів, а коли доходять до фінального етапу, будучи п’ятими чи шостими у списку – раз… і опиняються десь у кінці. Це повністю відкрита для політичного впливу і маніпуляцій система.

Вища кваліфікаційна комісія суддів заплющує очі на дуже очевидні порушення
Михайло Жернаков

Рада міжнародних експертів – дуже класний досвід. Попри те, що там є частина кандидатів, до яких іще є претензії, які у фінальному списку. Переважну більшість кандидатів, до яких були дуже серйозні претензії, ця рада заблокувала своїм рішенням. І це «небо і земля» порівняно з тим, як відбувається добір до ВСУ, де у Громадської ради доброчесності немає достатньо повноважень, а сама Вища кваліфікаційна комісія суддів заплющує очі на дуже очевидні порушення.

Можливо, десь забракло мандату раді міжнародних експертів, щоб перевірити професійну етику, можливо, на щось іще, але у 95% вона дуже значну роль відіграла в доборі суддів в Україні. Ми зараз відібрали 39 суддів до антикорупційного суду. А є близько шести тисяч. Хотілося б, щоб через цю раду прогнали і решту суддів.

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