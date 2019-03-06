Антикорупційні реформи дадуть Україні змогу заробити мільярди доларів – експерт Chatham House

Через недостатній прогрес в антикорупційних реформах бюджет та економіка України щороку втрачають мільярди доларів. Про це заявив 6 березня на презентації дослідження про ефективність антикорупційних реформ в Україні аналітик Chatham House Джон Лаф.

«Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що Україна втрачає через контрабанду 3,9 мільярда доларів на рік. Це більше, ніж Україна може втратити в разі припинення транзиту російського газу. Але те, про що каже Аваков, не було би втрачено, якби реформа мала більший прогрес», – відзначив Лаф.

При цьому найважливішою експерт називає не економічну, а політичну реформу: «Наразі виборча система дає змогу людям купувати собі місце у списках, а потім ухвалювати закони, вигідні не суспільству, а їм особисто чи тим, кому вони мають повертати кошти».

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що корупційна проблема в Україні зберігається, і це відлякує інвесторів.

«Ми сподівалися, що до виборів-2019 ситуація поліпшиться. Так, було зроблено багато, але проблема залишилася... Ми сприяли розбудові системи антикорупційних органів: НАБУ та інших. Але вони уповні так і не запрацювали. Ми продовжуємо працювати в Україні. Але розуміємо, що далі так Україна не зможе рухатися до успіху», – відзначила дипломат.

Посол США в Україні Марі Йованович заявила 5 березня, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є Назар Холодницький, має бути звільнений. «Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченнях у корупції, не можна довірити вести ці самі справи», – сказала Йованович під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі.

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті. 26 липня минулого року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів оголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.