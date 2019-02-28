Депутат Мельничук розповів, чому домагався скасування статті про незаконне збагачення

Гості програми «Ваша Свобода»: суддя Конституційного суду України Сергій Головатий; народний депутат України Олена Сотник; народний депутат України Сергій Мельничук.

Серйозні міжнародні ризики для України несе скасування Конституційним судом статті Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення. Громадські активісти з антикорупційних організацій нагадують, що запровадження покарання за незаконне збагачення було однією з умов щодо запровадження безвізового режиму з ЄС та щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом. Крім того, державні антикорупційні відомства будуть змушені закрити десятки кримінальних проваджень проти чиновників, які не можуть пояснити походження своїх статків.

Віталій Портников: Пане Головатий, я хотів би, щоб ви пояснили юридичний зміст рішення КСУ. Наскільки воно відповідає Основному закону? Чи можна було ухвалити якесь інше рішення, яке, з одного боку, корелювало б якісь невідповідності цієї статті Конституції, а з іншого боку, не скасовувало б цю статтю повністю? Могли бути такі варіанти?

Сергій Головатий: Статус судді КСУ не дозволяє коментувати рішення. Я голосував проти. Я не погодився з юридичною позицією більшості стосовно юридичного обґрунтування. Позиція юридична більшості – ця стаття (368-2 – ред.) не відповідає трьом статтям Конституції: статті 8 – стосовно принципу верховенства права у частині юридичної визначеності норми, статті 62, яка стосується презумпції невинуватості, статті 63 – це те, що стаття Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, мовляв, створює умови для самообвинувачення цієї особи.

Коли ти йдеш на ці посади, то знаєш, що на тебе чекає. Ти зобов’язаний декларувати, декларувати правдиво,

Я вважаю, що норма Кримінального кодексу є досить чіткою. Особа, а це посадовці високого рангу, якщо набула багато активів, то значний розмір її статків, або ж передала значний розмір іншій особі, а джерела походження є сумнівні, то що тут незрозумілого? Більше того, коли ти йдеш на ці посади, то знаєш, що на тебе чекає. Ти зобов’язаний декларувати, декларувати правдиво, мусиш відповідати вимогам доброчесності – не брехати, не приховувати. Тому тут немає ніякої невизначеності.

Стосовно презумпції невинуватості, то ця стаття нічим не відрізняється від усього Кримінального кодексу

Стосовно презумпції невинуватості, то ця стаття в Кримінальному кодексі нічим не відрізняється від усього Кримінального кодексу, що кожна особа вважається невинуватою, допоки її вина не буде доведена в суді судом. А поки що йдеться про підозру, обвинувачення і судовий процес. Єдине, що обвинувачення, прокурор, має це довести. Особа не мусить доводити свою невинуватість, а має захищатися, мати адвоката.

Третя стаття, що це суперечить забороні свідчити проти себе, проти своїх близьких родичів і так далі. Якщо ти показуєш документ, що ти нічого не зробив, то це не є свідчення проти себе, це є захист. Це та норма, яка за юридичною ознакою, юридичною нормою, за юридичною кваліфікацією злочину нічим не відрізняється від інших статей Кримінального кодексу.

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Йдеться ж не про 42 мільйони громадян України, а виключно про високопосадовців!

Йдеться ж не про 42 мільйони громадян України, а виключно про високопосадовців! Це дуже обмежене коло осіб, щодо яких впроваджена ця норма, відповідно до міжнародних зобов’язань, які Україна взяла на себе, підписуючи і ратифікуючи Конвенцію ООН у 2006 році, яка набула чинності 2010 року. Там є ця стаття 20, яка називається «незаконне збагачення». Це новий вид злочинів. Вони впроваджуються у дуже багатьох країнах, у яких «пандемія корупції», до яких належить Україна. Ця стаття каже: держава-учасниця розглядає можливість вжиття таких законодавчих заходів, які можуть бути потрібними для визнання злочином умисне незаконне збагачення, тобто значне збільшення активів державної посадової особи, яка перевищує її законні доходи, які вона не може розумно обґрунтувати. Україна це зробила (це її міжнародні зобов’язання), вмонтувала у Кримінальний кодекс повністю у відповідності до того, як це зробили інші країни.

– Пане Мельничук, якою була ваша логіка, коли ви разом з іншими депутатами подавали подання до КСУ щодо неконституційності статті, яка тепер була скасована судом?

Сергій Мельничук: Я один з тих, по кому порушені кримінальні провадження були. Я доводив, що, наприклад, одна з фірм, яку я вже юридично відписав, вона була на іншій особі, але бухгалтер скористувалася електронним ключем, який був моїм, у себе з домашньої адреси і так далі, вже через рік, як я став нардепом, купила два бутлі води для кулера. Так от, я 2,5 роки доводив, що я – не верблюд. Я думаю, що це були політичні переслідування. Я не повинен доводити свою непричетність до якихось злочинів.

Я один з тих, по кому порушені кримінальні провадження були. Я не повинен доводити свою непричетність до якихось злочинів

Ще один факт. Мама і батько померли. Через 15 років відбувся розподіл землі в селі. І коли було рішення суду, то воно з’явилося в реєстрі, тобто дві сотки землі і одна шістнадцята частина будинку. Воно з’явилося без моєї згоди. Воно не співпало з моєю декларацією, яку я подавав. І на мене знову за незаконне збагачення, бо я не сказав про нього...

– Пані Сотник, міністр закордонних справ Павло Клімкін сказав, що у зв’язку з цим рішенням не буде припинення «безвізу», але матимемо кризу довіри. Що зробити, щоб відновити цю довіру?

Олена Сотник: Я не була би так переконана. ЄС прийняв так звані додаткові умови можливості відкликання або призупинення достроково цього рішення (про «безвіз» – ред.). Там чотири передумови, одна з яких – це коли країна відступає від тих зобов’язань, які на себе взяла в рамках цих технічних умов. Ця стаття якраз приймалася в рамках нашої частини по антикорупційному законодавству. Тому на сьогодні є ризик того, що ЄС якимось чином може застосувати обмеження до України. Думаю, що на сьогодні ЄС просто аналізує. Тільки сьогодні вийшов висновок технічної... І цей висновок вже негативний з точки зору України.

Українське суспільство абсолютно точно розуміє, що його просто обвели навколо пальця, тому що показали в е-деклараціях шалені статки політиків, а після цього сказали: вони не будуть за це відповідати

Є конвенція, ратифікована Україною. Це стаття 20. Її трактують дуже по-різному. Але ця стаття накладає обов’язок особи надати відповідні підтверджуючі факти, що вона належним чином і доброчесно набула ті або інші активи. Якщо КСУ вважав, що це якось неправильно написано, то можна було би в цій частині статтю визнати неконституційною і звернутися до Верховної Ради відредагувати її. Але визнавати її повністю неконституційною, як на мене, є некоректним – ми ратифікували дану конвенцію. По-друге, це несе дуже серйозні міжнародні ризики. Вже і МВФ розглядає питання можливості впливу на Україну у зв’язку з порушенням зобов’язань. Ми до кінця не усвідомлюємо той негатив, який може бути.

Українське суспільство абсолютно точно розуміє, що його просто обвели навколо пальця, тому що показали в е-деклараціях шалені статки політиків, які ніколи не були в бізнесі, а після цього сказали: вони не будуть за це відповідати, тому що стаття, яку вони прийняли, є неконституційною.