У громадській мережі «Опора» зазначають, що на двох ОВК на Доннеччині виникли проблеми із формування складу дільничих комісій. Основна причина – нестача членів від кандидата Володимира Зеленського. На одному з округів вже пізніше дати, визначеної законом, таки вдалося сформувати комісії. На іншому ж – всього за 3 дні до дня голосування – досі на 23 дільницях не сформували комісії. Інша особливість виборів у Донецькій області – зменшення у другому турі кількості виборців, що тимчасово змінили місце голосування. Попри загальне по всій країні збільшення таких людей у цій області їх стало майже на 7,5 тисяч менше. На думку експертів «Опора» цьому є дві причини: 1) Усього тиждень для подачі заяви на зміну (у першому турі – було майже 3 місяці на це); 2) Основний кандидат у першому турі тут був опозиціонер Юрій Бойко. Він до другого туру не потрапив, тому багато виборців свого кандидата між Зеленським і Порошенком не визначили.