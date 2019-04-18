НБУ: єдиним акціонером «Приватбанку» є народ України, ми будемо захищати інтереси акціонерів

Нацбанк захищатиме рішення про націоналізацію «Приватбанку», заявила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова. Про це вона сказала 18 квітня в Києві, коментуючи рішення суду про незаконну націоналізацію «Приватбанку».

«Банк було визнано неплатоспроможним внаслідок надзвичайно масштабних шахрайських схем на суму трохи більше 5,5 мільярдів доларів США. Повернення цих коштів державі та притягнення винних до відповідальності є зобов'язанням банку та однією з умов меморандуму про співпрацю між Україною та МВФ. На сьогодні єдиним акціонером «Приватбанку» є народ України. Ми сповнені рішучості захищати інтереси акціонерів банку за будь-яких умов, спираючись на наші повноваження, українське та міжнародне законодавство, а також за підтримки міжнародної спільноти та громадянського суспільства України», – сказала вона.

Відповідаючи на питання журналіста Радіо Свобода про план дій Нацбанку в разі, якщо він програє апеляцію, Рожкова відмовилася описати детальну тактику, однак запевнила: керівництво НБУ впевнене в обґрунтованості своєї позиції.

«Хочемо вірити в те, що судова гілка влади, як і НБУ, є незалежною від політики, і буде аналізувати наші аргументи достатньо ретельно, ті наші рішення, які приймалися згідно з чинним на сьогоднішній день законодавством. Більше того, окрім результатів перевірки, яка була здійснена НБУ за методикою, як була фактично акцептована міжнародною спільнотою, треба згадати про те, що ми маємо ще результати незалежного аудиту, маємо результати forensic-аудиту, здійсненого компанією Kroll, і всі ці докази від’ємного, недостатнього капіталу, неплатоспроможності «Приватбанку» зафіксовані в усіх цих документах. Тому про детальну тактику захисту, напевно, говорити не будемо, але ми твердо впевнені у фактичній твердості наших доказів, правильності прийнятого нами рішення і абсолютно чітких законодавчих підставах для такого рішення», – запевнила вона.

Раніше 18 квітня стало відомо, що Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.