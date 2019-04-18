«Приватбанк» про рішення суду: банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу

У «Приватбанку» запевнили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо незаконності націоналізації банку, не вплине на його роботу.

«Враховуючи, що банк у цьому судовому процесі не є відповідачем чи учасником, можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною – банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку», – запевнила представниця прес-служби фінустанови Інна Музичук.

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня за позовом колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру виведення «Приватбанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства. Національний банк України заявив, що оскаржить це рішення.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитківщонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.