НБУ проводить брифінг щодо рішення про незаконність націоналізації «Приватбанку» (трансляція)

Національний банк України проводить брифінг щодо рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації «Приватбанку».

Окружний адміністративний суд міста Києва 18 квітня за позовом колишнього співвласника «Приватбанку» Ігоря Коломойського ухвалив рішення, яким встановив процедуру виведення «Приватбанку» з ринку за участю держави такою, що порушує норми чинного законодавства. Національний банк України заявив, що оскаржить це рішення.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитківщонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

У травні 2017-го журналісти програми «Схеми» показали, що напередодні націоналізації «Приватбанк» оформив 110 мільярдів гривень кредитів на понад 30 фірм, більшість із яких мають ознаки фіктивності. Такого висновку автори дійшли, отримавши доступ і проаналізувавши аудиторський звіт про фінансово-господарську діяльність банку, складений аудиторською фірмою Ernst&Young.

Після виходу розслідування Ігор Коломойський заявив, що всі операції проходили під повним контролем і «чутливим керівництвом» тодішнього заступника голови Нацбанку Катерини Рожкової.