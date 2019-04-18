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18 Квітень 2019, Київ 23:01
Новини | Політика

Міністр юстиції звернеться до ВККС через рішення Окружного суду щодо «Приватбанку»

За словами міністра Павла Петренка, Окружний адміністративний суд Києва не реформований

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Міністерство юстиції планує звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу пришвидшення кваліфікаційного оцінювання суддів перших інстанцій – про це очільник міністерства Павло Петренко заявив на засіданні Ради національної безпеки і оборони, присвяченому рішенню Окружного адміністративного суду щодо незаконності націоналізації «Приватбанку».

«Окружний адміністративний суд міста Києва на сьогоднішній день є не реформований, тобто це перша інстанція. Ми провели в рамках судової реформи фактичну реформацію Верховного суду, апеляційних інстанцій, і ми бачимо, що такі тривожні сигнали доходять саме з перших інстанцій, які мають прямий контакт із громадянами», – сказав Петренко.

Він нагадав, що Окружний адміністративний суд також свого часу виносив і інші резонансні рішення, серед них – про відсторонення від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

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«На всі ці рішення ми давали жорстку юридичну оцінки, подавали скарги на дії суддів, але я думаю, що необхідно приймати комплексне рішення, і в мене пропозиція до учасників наради звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії з проханням, пропозицією пришвидшити з їхнього графіку процес кваліфікаційного оцінювання суддів перших інстанцій і цього конкретного суду для того, щоб ми все ж таки отримали новий суд, новий склад суддів, тих суддів, які пройдуть професійне оцінювання і оцінку доброчесності», – запропонував міністр.

Він додав, що Міністерство юстиції має право звернутися до ВККС із такою пропозицією, не втручаючись у роботу комісії, і попросив учасників засідання підтримати її, «щоб цей суд і планово адміністративні суди по всій країні були включені до процесу реформування і професійного оцінювання».

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18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.

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