У ВККС прокоментували зауваження посла США щодо відбору до Верховного суду

Побоювання посла Сполучених Штатів Марі Йованович щодо відбору суддів до Верховного Суду можуть бути пов’язані з тим, що судді, щодо яких є застереження, продовжують участь у відборі, припустив заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, голова кваліфікаційної палати Станіслав Щотка.

Він сказав, що не знає точно, із чим пов’язана заява Йованович.

«Я не знаю відповіді точної, тому що не спілкувався з пані послом. Я думаю, що говорити на припущенні посол могла, думаючи про те, що 31 кандидат з 44-х, по яких були висновки і які постали перед пленарним складом комісії... участь 13 кандидатів була припинена за результатом такого пленарного розгляду, а 31 кандидат продовжив участь у конкурсі», – припустив Щотка в ефірі Радіо Свобода.

Втім, за його словами, говорити про те, що сумнівні кандидати стануть суддями Верховного Суду, ще рано.

«Чомусь прийнято думати, що раз так, то всі 31 кандидат потраплять у фінальний рейтинг. Скажу так – у нас ніколи такого не було, щоб кандидати, по яких були застереження або висновки і хто рухався далі до фіналу, щоб вони всі потрапили в рейтинговий список», – сказав Щотка.

5 березня Марі Йованович, виступаючи з нагоди п’ятиріччя Українського кризового медіа-центру, висловила низку зауважень щодо судової системи в Україні. Зокрема вона звернула увагу на відбір до Верховного Суду.

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«Ми так розуміємо, що Вища кваліфікаційна комісія вже готова схвалити 31 кандидата з сумнівною репутацією, просунувши їх ще на крок ближче до зайняття посад суддів Верховного суду. Це може призвести до такого Верховного суду, в якому 30% суддів матимуть глибоку недосконалу професійну етику, яка, на нашу думку, не годиться для найвищого суду в країні», – йдеться в заяві посла.