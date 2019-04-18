США і ЄБРР нагадали, що міжнародна спільнота підтримувала націоналізацію «Приватбанку»

Рішення про націоналізацію «Приватбанку» було підтримане міжнародною спільнотою. На цьому в своїй заяві 18 квітня наголосило Посольство США в Україні.

«У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України (НБУ) націоналізувати «Приватбанк» на вимогу колишніх власників як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку – українського народу та бізнесу – і стабільності фінансової системи», – йдеться в заяві посольства Сполучених Штатів України.​

«І хоча для цього необхідно було влити близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність «Приватбанку», захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни», – йдеться в заяві.

Аналогічну заяву на своєму сайті розмістив також і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Коломойського у справі щодо націоналізації «Приватбанку». Суд, визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація «Приватбанку», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.

Коломойський привітав рішення суду, дізнавшись про нього від кореспондента Reuters під час інтерв'ю. «Я виграв», – вигукнув Коломойський.​

Коментуючи рішення суду у Twitter аналітик американського аналітичного центру Атлантична рада Андерс Ослунд назвав його обурливим і наголосив: «Це рішення не має залишитись».