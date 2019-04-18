США і ЄБРР нагадали, що міжнародна спільнота підтримувала націоналізацію «Приватбанку»

Рішення про націоналізацію «Приватбанку» було підтримане міжнародною спільнотою. На цьому в своїй заяві 18 квітня наголосило Посольство США в Україні.
«У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного банку України (НБУ) націоналізувати «Приватбанк» на вимогу колишніх власників як єдиного ефективного методу захисту вкладників банку – українського народу та бізнесу – і стабільності фінансової системи», – йдеться в заяві посольства Сполучених Штатів України.
«І хоча для цього необхідно було влити близько 160 мільярдів гривень коштів українських платників податків для відновлення платоспроможності банку, це забезпечило довгострокову життєздатність «Приватбанку», захистило гроші мільйонів українських громадян і зміцнило економічне здоров’я країни», – йдеться в заяві.
Аналогічну заяву на своєму сайті розмістив також і Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР).
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва виніс рішення на користь Ігоря Коломойського у справі щодо націоналізації «Приватбанку». Суд, визнав протиправними рішення відповідачів, наслідком яких стала націоналізація «Приватбанку», та визнав нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу державою акцій банку.
Коломойський привітав рішення суду, дізнавшись про нього від кореспондента Reuters під час інтерв'ю. «Я виграв», – вигукнув Коломойський.
Коментуючи рішення суду у Twitter аналітик американського аналітичного центру Атлантична рада Андерс Ослунд назвав його обурливим і наголосив: «Це рішення не має залишитись».
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