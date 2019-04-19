НБУ: рішення щодо «Приватбанку» суттєво не вплинули на курс гривні

Рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо «Приватбанку» суттєво не вплинуло на курс гривні. Про це повідомив голова ради Національного банку України Богдан Данилишин.

«Міжбанк сьогодні відкрився середніми котируваннями на купівлю продаж 26,85/ 26,95, але близько 11:00 котирування опустились до 26,86/26,90», – зазначив Данилишин.

За його словами, на готівковому ринку була сильніша реакція, тому долар в обмінниках торгується за вищим курсом.

Данилишин додав, що судовий процес щодо «Приватбанку» стосується його нинішніх власників та колишніх акціонерів, а не вкладників.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною націоналізацію «Приватбанку».

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

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Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею»опубліковані Національним банком України дані.