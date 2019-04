Росіяни заздрять виборам в Україні – світова преса

Лондонське видання The Independent пише про причини поразки Петра Порошенка на виборах президента України. Британська газета The Times розмірковує над зовнішньополітичним вектором політики новообраного президента України. Ще одне британське видання The Guardian пише про виборчу кампанію переможця виборів Володимира Зеленського.

Періодичне видання Великої Британії The Independent публікує матеріал «Українські вибори: коміка Володимира Зеленського обрано президентом внаслідок перемоги з переважною кількістю голосів, що принизило Петра Порошенка, який складає свої повноваження». У підзаголовку зазначається, що «Україна відмовилась від Порошенка, як людина відмовляється від алкоголю». Лондонський часопис вказує, що триразова перевага у кількості голосів, відданих за Зеленського, за словами самого переможця, є прикладом демократичних змін для решти республік колишнього Радянського Союзу. Втім, як пише газета, як і передвиборча кампанія Зеленського помітно уникала будь яких обговорень майбутньої політики, сам Володимир Зеленський, вже звертаючись з переможною промовою, знов не надав жодної ясності майбутньому напрямкові свого президентства.

The Independent повідомляє, що у штабі Порошенка настрій був доволі сумний, і сам президент, який складає повноваження, заявив, що, попри все, залишатиметься у політиці для того, аби захистити свої досягнення. Порошенко подзвонив своєму опонентові після 9-ї вечора за Києвом і привітав Зеленського з перемогою, пообіцявши допомогти новообраному керівнику державі на його новій посаді. Британське видання наголошує, що цей момент став доволі рідкісним, мирним і демократичним переданням влади у пострадянській історії. На виборчих дільницях у Києві, як пише лондонська газета, українці казали, що голосували за Зеленського саме через розчарування у президенті, що складає повноваження. Часопис наводить слова київського бізнесмена Наталії Коваленко, яка каже, що люди бажають змін, але не розуміють реалій. За її словами, демократія – це добре, проте голосування за Зеленського стало наслідком незрілості. У статті додається, з посиланням на оглядача руху «Чесно» Антона Філіпова, що ці президентські вибори в Україні стали «найчистішими» за всі попередні. Втім, за словами незалежного політичного оглядача Костянтина Батозького, Порошенко спромігся об’єднати країну так, як не зміг цього зробити жоден з попередніх президентів, об’єднати саме у ненависті до самого себе. Завтра, вважає Батозький, всі будуть знов сперечатися між собою.



«Українські вибори: коміка Володимира Зеленського обрано президентом внаслідок перемоги з переважною кількістю голосів, що принизило Петра Порошенка, який складає свої повноваження»

Поважний британський часопис The Times друкує статтю «Як очікується, Володимир Зеленський знайде Україні друзів на Заході». Лондонське видання зазначає, що, попри спроби подати Зеленського як «м’якого» стосовно Росії, Україна й далі йтиме прозахідним курсом з президентом Володимиром Зеленським, прагнучи тісних зв’язків зі Сполученими Штатами, Британією та іншими європейськими країнами.

Газета посилається на Івана Баканова, керівника виборчої кампанії Зеленського, який відвідав Вашингтон з триденним візитом минулого тижня, повідомляючи, що той провів низку зустрічей у Білому Домі, Державному департаменті та Конгресі США. Команда Зеленського, за словами Баканова, порівняла свої плани дій з президентською кампанією Дональда Трампа, який також висувався на президентських виборах у США як аутсайдер з нульовим досвідом у політиці. Баканов додав, що команду Зеленського досить тепло зустріли у Вашингтоні, водночас чітко давши зрозуміти, що міжнародна підтримка залежатиме від боротьби з корупцією в Україні, що, за словами Баканова, постає одним з головних завдань Зеленського.

The Times пише, що факти того, що Зеленський у минулому виступав у Росії, мав бізнесові зв’язки у тій країні і говорить російською краще, ніж українською, породили чутки, що він міг би мати якісь симпатії до Кремля. Однак, як зазначає газета, жодних доказів цього не було оприлюднено. «Зеленський назвав Путіна ворогом», пише видання, але у той же час заявив, що хотів би зустрітися з президентом Росії, аби покласти край війні на Донбасі.

Далі The Times наводить слова політолога Володимира Фесенка, який заявив про відсутність зв’язку між Зеленським та Москвою, проте наголосив, що «його політична наївність може бути проблемою». Фесенко сказав, що Зеленський міг би потрапити у пастки, які розставить для нього Путін.

Насамкінець часопис зазначає, що Київ виступатиме за приєднання США та Британії до «нормандської групи», до якої входять Україна, Франція, Німеччина та Росія. Саме ця група, як пише газета, працює над вирішенням збройного конфлікту на Донбасі. Проти цього виступатиме Росія, але, як зазначив представник команди Зеленського – Дмитро Разумков, що коли б світ робив те, що хоче Росія, російські танки вже були б над Ла-Маншем.



«Як очікується, Володимир Зеленський знайде Україні друзів на Заході»

Британський щоденник The Guardian друкує матеріал «Комедійний актор здобуває перемогу з переважною кількістю голосів на українських виборах». Газета пише, що Володимир Зеленський, актор і комік без жодного досвіду в політиці, окрім як ролі президента у телевізійному серіалі, здобув впевнену перемогу на президентських виборах в Україні. Президент Порошенко, який привітав свого суперника на виборах з перемогою, заявив, що приймає волевиявлення українського народу. Зеленський заявив у своїй переможній промові, що перемоги було досягнуто разом, подякувавши тим, хто за нього голосував, а також і тим, хто голосував проти. Володимир Зеленський пообіцяв, що не підведе сподівань, покладених на нього. Представники команди Зеленського заявили, що переможцеві президентських виборів в Україні вже подзвонили президенти США і Франції з привітаннями.

The Guardian веде далі, що Зеленський стане на чолі країни, яка постає перед численними викликами, включно зі слабкою економікою та війною проти підтримуваних Росією бойовиків на сході України. Британський часопис підкреслює, що під час виборчої кампанії Зеленський майже не надавав інформації щодо напрямків своєї політики або планів щодо президентської діяльності. Як пише британське видання, Зеленський натомість головно покладався на якісь жарти та відеозаписи на противагу традиційному веденню виборчої кампанії. Газета додає, що передвиборча кампанія Зеленського розмила кордони між реальним Володимиром Зеленським та його роллю у телесеріалі. Він, втім, пообіцяв очистити політику і покласти край правлінню олігархів в Україні, проте не надаючи при цьому якоїсь конкретики. Під час кампанії, як пише газета, висловлювалось занепокоєння щодо його близьких стосунків із олігархом Ігорем Коломойським. На додаток, додає The Guardian, багато членів команди Зеленського також були пов’язані з Коломойським. Британський тижневик зазначає, що Зеленський отримав зиск від розчарування українців у президенті Порошенку, який обіцяв життя по-новому, проте темп змін, як на багатьох, був занадто повільним. Лондонське видання підсумовує, що жоден з двох кандидатів у другому турі президентських виборів в Україні не викликав великого ентузіазму, а більшість виборців голосували за кандидата, якого вони вважали «меншим злом». Насамкінець щоденник додає, що за хаотичною, проте доволі жвавою виборчою кампанією в Україні пильно спостерігали у Росії. Тоді як російське телебачення намагалося висміювати дещо «циркові» аспекти цієї кампанії, багато хто у Росії із заздрістю спостерігав за емоційними дебатами і конкурентною атмосферою виборів в Україні.

«Комедійний актор здобуває перемогу з переважною кількістю голосів на українських виборах»

