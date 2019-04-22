Міжнародні спостерігачі про вибори: демократія в Україні стала більш стабільною

Президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод, відзначають міжнародні спостерігачі. Про це представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили 22 квітня на прес-конференції в Києві.

Разом із тим, у кампанії під час обох турів виборів бракувало справжнього обговорення питань, що становлять суспільний інтерес, відзначають експерти.

«Демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу і відкриває шлях до нових зусиль для просування необхідних реформ», – відзначив спеціальний координатор і лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

«Вільні вибори стають нормою в Україні і що люди використовують своє право голосу. Ці вибори свідчать, що демократія в Україні стала більш стабільною. Я вірю, що нова політична динаміка в країні зможе відбити високі очікування виборців. Тепер країна має зосередитися на подальшому економічному розвитку», – вказала голова делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ Доріс Барнетт.

«Я щиро шкодую, що багато українців не могли проголосувати, тому що Росія незаконно анексувала Крим, а на сході України триває агресія. Європейський парламент заохочує та підтримує нового президента у продовженні та навіть зміцненні реформаторських зусиль, головним чином у боротьбі з корупцією та бідністю», – наголосила голова делегації Європейського парламенту Ребекка Гармс.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

За голосуванням стежили 215 закордонних спостерігачів, найбільше зі США – 65, із Республіки Польща – 45, Франції – 17.

До України приїхало 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 997, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249.