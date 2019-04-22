Спостерігачі зі США закликали спростити зміну виборчої адреси для громадян з окупованих територій України

Більшість українських виборців мали можливість висловити реалізувати своє право голосувати на виборах президента у спокійному і мирному середовищі, відзначили спостерігачі з Міжнародного республіканського інституту (США), місія яких складалася з 40 фахівців.

Вони відзначили, що невдовзі після закриття виборчих дільниць кандидат і чинний президент Петро Порошенко публічно визнав поразку і запропонував своєму опонентові допомогти йому в процесі передачі влади. «Це зобов’язання, а також, як виглядає, мирне післявиборче середовище, є потужним показником демократичної зрілості України», – відзначають спостерігачі.

Разом із тим, вони вказують, що процедура тимчасової зміни виборчої адреси для приблизно 16% виборців (внутрішньо переміщених осіб та жителів окупованих Криму та частини Донбасу). є недосконалою. «Відповідальною за цю ситуацію є Москва, але українська влада могла би вдосконалити цей процес, аби активізувати участь у голосуванні цих вразливих верств населення», – ідеться у звіті.

Раніше американські спостерігачі, що представляли Національний демократичний інститут (НДІ), заявили, що в другому турі виборів президента 21 квітня українці знову підтвердили свою глибоку відданість принципам демократії та продемонстрували сильне прагнення змін.

Також 22 квітня представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили на прес-конференції в Києві, що президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

За голосуванням стежили 215 закордонних спостерігачів, найбільше зі США – 65, із Республіки Польща – 45, Франції – 17.

До України приїхало 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 997, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249.