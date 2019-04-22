Національний демократичний інститут США: українці на виборах підтвердили відданість принципам демократії

У другому турі виборів президента 21 квітня українці знову підтвердили свою глибоку відданість принципам демократії та продемонстрували сильне прагнення змін, заявили 22 квітня американські спостерігачі, що представляли Національний демократичний інститут (НДІ).

«Обидва тури виборів проходили в умовах вільної конкуренції. Активність виборців була високою. Органи адміністрування виборів виконали свою роботу професійно. Виборчий процес відповідав міжнародним стандартам, а результат став відображенням волі виборців. Щойно результати голосування стали зрозумілими, діючий президент виступив з об’єднавчою промовою, привітавши переможця; він із достоїнством визнав свою поразку та пообіцяв перейти у конструктивну опозицію», – ідеться в прес-релізі.



«Ці вибори стали великим досягненням для регіону, де мирна зміна влади через виборчу скриньку трапляється рідко. Українці змінили керівництво в 2004 році, 2014-му та в 2019 році. У перших двох випадках українці виходили на площі країни; учора вони йшли до виборчих скриньок», – відзначив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, співголова делегації НДІ



«Вибори вивели цю країну на перехрестя, і народ України чітко вибрав шлях демократичних змін і членства в ЄС і НАТО. Судова реформа та подолання корупції все ще є терміново потрібними», – сказала Одрі Ґловер, голова Центру зовнішньої політики та колишня директорка Бюро демократичних інституцій та прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Вона закликала до негайних кроків у вирішенні проблем у час, що залишається до парламентських виборів цієї осені, зазначивши: «Очікується, що втручання Кремля посилиться восени».

За підсумками своєї роботи американська делегація оприлюднила рекомендації, які, на думку експертів, можна імплементувати перед парламентськими виборами.

До складу делегації НДІ входить 31 спостерігач. У день виборів вони спостерігали за відкриттям, голосуванням, підрахунком голосів та підбиттям підсумків голосування в Києві та 11 областях країни.

Раніше 22 квітня представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили на прес-конференції в Києві, що президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

За голосуванням стежили 215 закордонних спостерігачів, найбільше зі США – 65, із Республіки Польща – 45, Франції – 17.

До України приїхало 2485 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій. Від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі – 997, Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами (ENEMO) – 384, Світового конгресу українців – 249.