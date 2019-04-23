Конгресмен США Шимкус: «Світ не зупиняється після виборів»

Конгресмен зі США, республіканець Джон М. Шимкус приїхав до Києва як співголова місії спостерігачів Міжнародного республіканського інституту США (IRI). За оцінкою спостерігачів, більшість українців мала можливість реалізувати своє право голосувати на виборах президента у спокійній і мирній атмосфері. Але процедура тимчасової зміни виборчої адреси для приблизно 16% виборців (внутрішньо переміщених осіб і жителів окупованих Криму та частини Донбасу) є недосконалою. «Відповідальною за цю ситуацію є Москва, але українська влада могла б удосконалити цей процес, щоб активізувати участь у голосуванні цих вразливих верств населення», – вважають спостерігачі.

Американський конгресмен Джон М. Шимкус у розмові з Радіо Свобода поділився також іншими висновками про побачене в Україні.

– Яке значення мають вибори в Україні для регіону?

– Думаю, що це сильний сигнал для сусідів, що демократія працює, люди беруть активну участь, а світ не зупиняється після виборів. Тут, в Україні, відбулися великі зміни. Президент Порошенко дуже гідно прийняв поразку, коли сказав, що «я допоможу вам під час перехідного періоду, але я залишаюся в політиці». Передвиборна кампанія була емоційно дуже важкою, але врешті-решт варто сподіватися, що є вибори, є підрахунок голосів, а потім дорослі люди мали б сказати: «Настав час рухатися далі».

– Новообраному президентові України бракує досвіду державного управління, власне, він і сам це визнає. Наскільки це є проблемою, на вашу думку? Чи ви мали змогу вже бачитися з Володимиром Зеленським?

– Я ще не мав змоги побачитися з новообраним президентом, але з радістю зустрінуся, адже думаю, що це дуже цікавий час. Українці, й тут вони не є винятком порівняно з іншими державами, зробили вибір. Вони знали, що в нього не має досвіду державного управління. Це не було таємницею, що він не обіймав раніше державної посади, не був міністром. Це тепер залежить від нього – робити правильні кроки і стати таким президентом, якого хочуть бачити українці. Є багато запитань, навіть від прихильників Зеленського. Це стосується європейського вибору, співпраці з Заходом і, звісно, корупції. Але ми тут для спостереження за виборами, щоб їх провели прозоро, без втручання, і ми можемо сказати, що це були дуже гарні вибори. Явка була високою, і українці мають цим пишатися.

– Стосовно втручання. Як ви оцінюєте російський чинник на цих виборах, включно з російською пропагандою?

– Найбільшим кроком Росії було те, що вона тримає в заручниках 16 відсотків населення України (на окупованих теренах – ред). Немає сумніву, що саме Росія дестабілізує становище на сході України. І найбільшою проблемою було те, що ці люди, громадяни України, не змогли проголосувати.

– Президент Порошенко пообіцяв новообраному лідерові Зеленському свою допомогу у міжнародних контактах, а як Зеленському можуть допомогти долати зовнішні виклики американці?

– Важливо, що президент США його привітав з перемогою. Державний секретар Помпео теж. Ця адміністрація США тепер більше, ніж раніше, допомагає українській армії. Тому не варто думати, що США не будуть і надалі активно підтримувати Україну настільки, наскільки це захоче від нас український народ.

Міжнародний республіканський інститут США провів в Україні 12 місій спостереження за виборами.