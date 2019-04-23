Понад 73% виборців в Україні голосували за боротьбу з корупцією – Філарет

Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявляє, що виборці, які на виборах президента віддали свої голоси за Володимира Зеленського, голосували передовсім за реформи і боротьбу з корупцією. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Також патріарх наголосив, що під час теперішніх виборів Україна «всьому світу продемонструвала демократію».

«Всіх здивувало, що новообраний президент набрав більше ніж 70% голосів. Це переконує, що нового президента обрали свідомо. Кого вони обирали? Вони обирали президента, який повинен зробити в Україні реформи. Про реформи ми говоримо вже десятки років, а що мається на увазі під реформами? Знищити корупцію», – сказав почесний патріарх Православної церкви України Філарет.

За його словами, наразі важко припустити, чи вдасться новообраному президенту це зробити. Водночас Філарет зауважив, що українці самі повинні включитися в процес боротьби з корупцією, так, як це зробила церква, ухваливши рішення «не допускати корупціонерів до святого причастя».

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«Вдасться чи не вдасться, я не можу сказати, тому що це ціла система і треба цю систему поміняти. Чи буде у нього така команда, яка зможе змінити цю корупційну систему? Якщо йому вдасться, то йому буде велика шана від українського народу. Тому що Україна тоді продемонструє не тільки демократію, свободу і незалежність, а й те, що вона європейська країна. І ми молимося, що Господь послав йому сили зробити цей рішучий крок», – зазначив Філарет.

Напередодні патріарх Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у виборах президента і висловив сподівання, що він продовжить «державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України».

У 2014 році синод тодішньої Української православної церкви Київського патріархату ухвалив рішення засудити корупцію і не допускати корупціонерів до святого причастя.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Згідно з попередніми даними Центральної виборчої комісії, Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – понад 24%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

Повністю інтерв’ю з патріархом Філаретом дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 27 квітня.