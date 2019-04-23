Прямого втручання Росії у день виборів не зафіксовано – лідер спостерігачів ОБСЄ

Міжнародні спостерігачі не зафіксували прямого втручання Росії у день виборів в Україні. Про це сказав Радіо Свобода лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі. Він також є президентом Парламентської асамблеї ОБСЄ (Грузія).

«Ми не помітили чітких доказів втручання, таких як перешкоджання виборчому процесу чи кібербезпеці. Але сьогодні втручатися дуже легко через пропаганду, дуже легко через соціальні мережі. Ми не можемо сказати, що український простір вільний від російського втручання, звичайно, таке могло бути. Як це вплинуло на процес? Я не можу цього сказати зараз. Як міжнародні спостерігачі у день виборів ми не ми не бачили таких доказів», – сказав лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

За попередньою оцінкою міжнародних спостерігачів, президентські вибори в Україні були конкурентоспроможними і відбулися з повагою до фундаментальних свобод. Про це представники ОБСЄ, ПАРЄ та Європарламенту заявили 22 квітня на прес-конференції в Києві.

У розмові з Радіо Свобода лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі також заявив, що вибори в Україні можуть стати зразком для держав регіону.

«Україна – велика і важлива держава через свій потенціал, це стосується і внеску у регіональну безпеку, і економічних можливостей. Але сьогодні перед Україною постало багато викликів, це і збройний конфлікт, і анексія Криму. Те, що Україна в таких складних обставинах так добре провела вибори – це дуже гарний приклад. Думаю, що це буде моделлю для багатьох інших держав регіону», – сказав Ґіорґі Церетелі.

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На його думку, в українців після виборів є нові можливості долати виклики, такі як корупція, бідність і наслідки агресії.

За попередніми даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73% голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента України повинна відбутися до 3 червня.

У Кремлі заявили, що вітати Зеленського з перемогою ще передчасно, водночас це вже зробили лідери західного світу.