Представники бізнесу назвали 7 першочергових кроків, на які очікують від нового президента

Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила сім першочергових кроків, яких очікує бізнес від нового президента України.

«Отож, перший крок – подання на посади генерального прокурора та голови СБУ, міністра закордонних справ та міністра оборони професіоналів з бездоганною репутацію та відсутністю зв’язків з олігархами або ж великим бізнесом. Другий – презентація плану реформування правоохоронних органів з метою зниження тиску на бізнес та всебічне сприяння виконанню цього плану новопризначеними особами. Третій – перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підтримка діяльності НАБУ», – мовиться у повідомленні.

ЄБА також очікує від президента забезпечення макроекономічної стабільності, включаючи підписання меморандуму з МВФ щодо продовження співпраці, а також гарантування незалежності НБУ.

Представники бізнесу очікують захисту та продовження структурних реформ, що були проведені за останні роки, зокрема: реформу публічних закупівель, автоматичне відшкодування ПДВ та дерегуляції, реформу ДФС, медичну реформу, децентралізацію тощо.

«Шостий – всебічне сприяння продовженню структурних реформ, в тому числі, шляхом публічної підтримки та ініціації законодавчих змін, починаючи з відкриття ринку землі та проведення прозорої приватизації великих державних підприємств з можливістю застосування британського права. Сьомий – забезпечення незалежності ринкових регуляторів, починаючи з Антимонопольного комітету та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», – заявили у ЄБА.

21 квітня в Україні відбувся другий тур президентських виборів.

Згідно з даними Центральної виборчої комісії, шоумен Володимир Зеленський набирає понад 73%, чинний президент Петро Порошенко – близько 25%.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.