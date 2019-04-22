За кого Київ та які регіони найбільше підтримали Володимира Зеленського

У другому турі президентських виборів в Україні шоумену Володимиру Зеленському віддали свої голоси майже втричі більше виборців, аніж чинному президенту Петру Порошенку. Як голосували міста та в яких регіонах Зеленського підтримали найбільше?

Центральна виборча комісія завершує підрахунок та перевірку голосів виборців у другому турі президентських виборів в Україні.

Вибори пройшли 21 квітня 2019 року з дотриманням найкращих міжнародних демократичних стандартів. Це засвідчили міжнародні та українські спостерігачі.

«Демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу і відкриває шлях до нових зусиль для просування необхідних реформ», – відзначив спеціальний координатор і лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

За результатами опрацювання протоколів шоумен Володимир Зеленський майже втричі (близько 73%) випереджає чинного президента Петра Порошенка (понад 24%) .

Ці дані ЦВК збігаються із оприлюдненими результатами двох екзит-полів – Національного екзит-полу та опитування, проведеного на замовлення ТСН телеканалу «1+1».

Офіційні результати виборів мають бути оголошені ЦВК до 1 травня 2019 року.

Громадяни України продемонстрували високу активність на президентських виборах-2019. Явка у другому турі виборів, за даними ЦВК, склала 62,07%.

Чинний президент і кандидат на президентську посаду Петро Порошенко та низка світових лідерів уже привітали Володимира Зеленського з перемогою.

​Як проголосував Київ?

На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.

Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.

Це 856 310 виборців.

За Петра Порошенка у Києві проголосували 36,95% тих, хто прийшов на вибори. Це 526 831 виборець.

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Як голосували в регіонах?

На перше місце у другому турі президентських виборів чинного президента Петра Порошенка вивели тільки виборці Львівщини, закордонного виборчого округу та найвіддаленішої виборчої дільниці – української антарктичної станції «Академік Вернадський», де голосували 12 полярників і полярниць.

В усіх інших регіонах України – переміг шоумен Володимир Зеленський.

​Де найбільше підтримують Зеленського?

Найвищий рівень електоральної підтримки Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів продемонстрували східні та південні області.

Можна припустити, що прифронтові або близькі до кордонів із Росією області, виявилися вкрай чутливими до проголошеної Зеленським тези – «припинити стріляти».

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Рекордсменом симпатій до Зеленського стала Луганщина. Там шоумену віддали свої голосі 89,44% виборців. Очевидно, що у цій області Володимир Зеленський у другому турі акумулював голоси не лише лідера першого туру Юрій Бойко (43,96%), а й інших кандидатів, які змагалися на виборах 31 березня 2019 року. Тоді Зеленський посів на Луганщині друге місце із 25,05% голосів.

Наступну сходинку зайняла Дніпропетровська область, де Зеленського підтримали майже 1,5 мільйони громадян, що склало 87,25%. Майже такий же показник у відсотках показала і Одещина.

Далі іде Донеччина. Там за новачка у політиці проголосували 86,94% виборців. А наступний показник – у Харківській області. На Харківщині Володимира Зеленського підтримали 86,88% або понад 1,5 мільйони виборців.

Понад 80% підтримки виборців Володимир Зеленський набрав у Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Кіровоградській областях.

На Заході України за Володимира Зеленського активно голосували у Закарпатській області – 80,67% та Волинській області – 63,03%.

Найменший рівень підтримки Зеленського показали виборці Львівщини – 34,48%, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Рівненщини.

Усього у другому турі виборів президента України взяло участь майже 18,5 мільйонів людей.