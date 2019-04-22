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22 Квітень 2019, Київ 22:08
Політика

За кого Київ та які регіони найбільше підтримали Володимира Зеленського

Володимир Зеленський радіє даним екзит-полу. Київ, 21 квітня 2019 року

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У другому турі президентських виборів в Україні шоумену Володимиру Зеленському віддали свої голоси майже втричі більше виборців, аніж чинному президенту Петру Порошенку. Як голосували міста та в яких регіонах Зеленського підтримали найбільше?

Центральна виборча комісія завершує підрахунок та перевірку голосів виборців у другому турі президентських виборів в Україні.

Вибори пройшли 21 квітня 2019 року з дотриманням найкращих міжнародних демократичних стандартів. Це засвідчили міжнародні та українські спостерігачі.

«Демократична і впорядкована передача влади, свідками якої ми стали вчора, є великим досягненням українського народу і відкриває шлях до нових зусиль для просування необхідних реформ», – відзначив спеціальний координатор і лідер короткотермінової місії спостерігачів ОБСЄ Ґіорґі Церетелі.

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За результатами опрацювання протоколів шоумен Володимир Зеленський майже втричі (близько 73%) випереджає чинного президента Петра Порошенка (понад 24%) .

Ці дані ЦВК збігаються із оприлюдненими результатами двох екзит-полів – Національного екзит-полу та опитування, проведеного на замовлення ТСН телеканалу «1+1».

Офіційні результати виборів мають бути оголошені ЦВК до 1 травня 2019 року.

Громадяни України продемонстрували високу активність на президентських виборах-2019. Явка у другому турі виборів, за даними ЦВК, склала 62,07%.

Чинний президент і кандидат на президентську посаду Петро Порошенко та низка світових лідерів уже привітали Володимира Зеленського з перемогою.

Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу
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Зеленський та Порошенко: реакція штабів на результати екзит-полу

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Як проголосував Київ?

На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.

Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.

Це 856 310 виборців.

За Петра Порошенка у Києві проголосували 36,95% тих, хто прийшов на вибори. Це 526 831 виборець.

Більше читайте тут: Україна обрала президента. Живий блог про результати виборів

Як голосували в регіонах?

На перше місце у другому турі президентських виборів чинного президента Петра Порошенка вивели тільки виборці Львівщини, закордонного виборчого округу та найвіддаленішої виборчої дільниці – української антарктичної станції «Академік Вернадський», де голосували 12 полярників і полярниць.

В усіх інших регіонах України – переміг шоумен Володимир Зеленський.

Рекордна різниця між кандидатами у другому турі виборів
Рекордна різниця між кандидатами у другому турі виборів

Де найбільше підтримують Зеленського?

Найвищий рівень електоральної підтримки Володимира Зеленського у другому турі президентських виборів продемонстрували східні та південні області.

Можна припустити, що прифронтові або близькі до кордонів із Росією області, виявилися вкрай чутливими до проголошеної Зеленським тези – «припинити стріляти».

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Читайте ще: Відповіді Володимира Зеленського на запитання журналістів: до і після

Рекордсменом симпатій до Зеленського стала Луганщина. Там шоумену віддали свої голосі 89,44% виборців. Очевидно, що у цій області Володимир Зеленський у другому турі акумулював голоси не лише лідера першого туру Юрій Бойко (43,96%), а й інших кандидатів, які змагалися на виборах 31 березня 2019 року. Тоді Зеленський посів на Луганщині друге місце із 25,05% голосів.

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Наступну сходинку зайняла Дніпропетровська область, де Зеленського підтримали майже 1,5 мільйони громадян, що склало 87,25%. Майже такий же показник у відсотках показала і Одещина.

Далі іде Донеччина. Там за новачка у політиці проголосували 86,94% виборців. А наступний показник – у Харківській області. На Харківщині Володимира Зеленського підтримали 86,88% або понад 1,5 мільйони виборців.

Понад 80% підтримки виборців Володимир Зеленський набрав у Запорізькій, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Сумській і Кіровоградській областях.

На Заході України за Володимира Зеленського активно голосували у Закарпатській області – 80,67% та Волинській області – 63,03%.

Найменший рівень підтримки Зеленського показали виборці Львівщини – 34,48%, Івано-Франківщини, Тернопільщини та Рівненщини.

Усього у другому турі виборів президента України взяло участь майже 18,5 мільйонів людей.

День виборів президента України у 15 фото
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День виборів президента України у 15 фото

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    Ірина Штогрін

    Редактор інформаційних програм Радіо Свобода з жовтня 2007 року. Редактор спецпроектів «Із архівів КДБ», «Сандармох», «Донецький аеропорт», «Українська Гельсінська група», «Голодомор», «Ті, хто знає» та інших. Ведуча та редактор телевізійного проекту «Ми разом». Автор ідеї та укладач документальної книги «АД 242». Автор ідеї, режисер та продюсер документального фільму «СІЧ». Працювала коментатором редакції культура Всесвітньої служби Радіо Україна Національної телерадіокомпанії, головним редактором служби новин радіостанції «Наше радіо», редактором проекту Міжнародної організації з міграції щодо протидії торгівлі людьми. Закінчила філософський факультет Ростовського університету. Пройшла бімедіальний курс з теле- та радіожурналістики Інтерньюз-Україна та кілька навчальних курсів «IREX ПроМедіа». 

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