8 фактів про голосування сходу України

Де на Донбасі більше симпатизують Порошенкові? А де зашкалює підтримка Зеленського? Кого підтримали військові, які воюють в ООС? Цікаві факти про голосування сходу України від Радіо Донбас.Реалії.

Факт 1. Найвищий в Україні показник Зеленського – на Луганщині

89,42% проголосували за Володимира Зеленського у Луганській області (але це дані опрацювання 95% протоколів). У першому турі тут активно голосували за Юрія Бойко – 43,96%, Зеленський тоді розташувався на другому місці – 25,05%.

Так само і на Донеччині: у другому турі замість Юрія Бойко масово підтримали Володимира Зеленського. Загалом у Донецькій області за шоумена проголосували 86,93% (тут майже всі протоколи опрацьовані).

На всіх округах Донбасу перемогу святкує Володимир Зеленський. А найвищу підтримку він отримав у 113-му окрузі на Луганщині – це місто Сватове та Сватівський район, Білокуракинський, Кремінський, Старобільський, Троїцький райони і частина Новоайдарського району (90,77%) На Донеччині найбільше симпатизують Зеленському в 57-у окрузі – це Кальміуський район та лівий берег Маріуполя (90,78%).

Факт 2. Щасливе Щастя для Порошенка

Найвищий показник Петра Порошенка на Луганщині дав 105-й округ, що розташований у місті Щастя (12,36%). На Донеччині найбільше голосів Порошенку дали у 51-му окрузі – це підконтрольна Україні частина Горлівки та околиці Бахмута (33,07%).

Факт 3. Єдиний голос на всю дільницю

Дільнична виборча комісія №140379, яка розташована на лінії розмежування в населеному пункті Лебединське, через саботаж членів ДВК не розпочала роботу своєчасно. Лише о 16:00 в українців там з'явився шанс проголосувати, і скористалася цим лише одна людина (у виборчих списках значилися 192 виборці). Поліція порушила кримінальну справу через ситуацію з цією виборчою дільницею.

Факт 4. Перші вибори за 9 років

У Селищі Новотроїцькому вперше з 2010 року повноцінно обирають президента України. Попри війну, тут змогли організувати голосування три дільниці. І понад 87% виборців на цих трьох дільницях проголосували за Володимира Зеленського

Факт 5. За ґратами знову підтримали Зеленського

Володимир Зеленський, як і в першому турі, переміг в усіх тюрмах Донбасу – у Бахмутській установі виконання покарання №6, у Торецькій виправній колонії №2, у Приазовській виправній колонії №107 та Селидівській виправній колонії №82. Чинний президент отримував не більше від 20 голосів із 400-600 можливих.

Факт 6. Військові, дислоковані на Донбасі, підтримали майже однаково

У зоні Операції об’єднаних сил створили 79 спецдільниць для військових – 65 із них розташовані у Донецькій області та 14 – в Луганській. У другому турі Петро Порошенко отримав більшість у 47 із 79 дільниць, Зеленський став лідером на 32-х.

Проте за кількістю голосів усього на спецдільницях Володимира Зеленського підтримало на 300 військових більше, ніж чинного президента України.

Факт 7. Активність Донбасу нижча від середньої

За даними ЦВК, найвищий показник активності виборців – у Львівській області (68,91%) та в столиці (68,05%), найнижчий – на Закарпатті (47%).

На Донеччині явка склала 55,32%, а на Луганщині – 49,03.

Варто враховувати, що у населених пунктах вздовж лінії фронту може бути важко пересуватися (є такі, що розташовані за внутрішніми блокпостами), а частина людей де-факто може проживати уже в інших регіонах, однак залишатися у списках вдома.

Факт 8. Найбільше правопорушень під час голосування

На Донеччині зареєстровано 119 інцидентів, пов’язаних із виборами, повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

За 6 фактами розпочаті кримінальні провадження. Чотири з них стосуються незаконного використання бюлетенів: у селищі Очеретине Ясинуватського району зафіксоване вкидання кількох бюлетенів, у Бахмуті виявилося, що за людину вже проголосували, у Мар’їнці на одній дільниці поліцейські виявили фальсифікацію під час підрахунку голосів, а на іншій не вистачало 86 бюлетенів, які в подальшому були знайдені у схованці. Крім того, одне кримінальне провадження відкрито через неправдиве повідомлення про замінування виборчої дільниці.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)