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22 Квітень 2019, Київ 19:00
Донбас.Реалії

8 фактів про голосування сходу України

Жінка голосує у своєму будинку в селищі Новотроїцьке, який зазнав прямого влучення артилерійського снаряда. Деякі з будинків у селищі відновлені лише частково

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Де на Донбасі більше симпатизують Порошенкові? А де зашкалює підтримка Зеленського? Кого підтримали військові, які воюють в ООС? Цікаві факти про голосування сходу України від Радіо Донбас.Реалії.

Факт 1. Найвищий в Україні показник Зеленського – на Луганщині

89,42% проголосували за Володимира Зеленського у Луганській області (але це дані опрацювання 95% протоколів). У першому турі тут активно голосували за Юрія Бойко – 43,96%, Зеленський тоді розташувався на другому місці – 25,05%.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Так само і на Донеччині: у другому турі замість Юрія Бойко масово підтримали Володимира Зеленського. Загалом у Донецькій області за шоумена проголосували 86,93% (тут майже всі протоколи опрацьовані).

На всіх округах Донбасу перемогу святкує Володимир Зеленський. А найвищу підтримку він отримав у 113-му окрузі на Луганщині – це місто Сватове та Сватівський район, Білокуракинський, Кремінський, Старобільський, Троїцький райони і частина Новоайдарського району (90,77%) На Донеччині найбільше симпатизують Зеленському в 57-у окрузі – це Кальміуський район та лівий берег Маріуполя (90,78%).

Факт 2. Щасливе Щастя для Порошенка

Найвищий показник Петра Порошенка на Луганщині дав 105-й округ, що розташований у місті Щастя (12,36%). На Донеччині найбільше голосів Порошенку дали у 51-му окрузі – це підконтрольна Україні частина Горлівки та околиці Бахмута (33,07%).

Факт 3. Єдиний голос на всю дільницю

Дільнична виборча комісія №140379, яка розташована на лінії розмежування в населеному пункті Лебединське, через саботаж членів ДВК не розпочала роботу своєчасно. Лише о 16:00 в українців там з'явився шанс проголосувати, і скористалася цим лише одна людина (у виборчих списках значилися 192 виборці). Поліція порушила кримінальну справу через ситуацію з цією виборчою дільницею.

Факт 4. Перші вибори за 9 років

У Селищі Новотроїцькому вперше з 2010 року повноцінно обирають президента України. Попри війну, тут змогли організувати голосування три дільниці. І понад 87% виборців на цих трьох дільницях проголосували за Володимира Зеленського

«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж
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«Вдома на лінії фронту». Як голосують у Новотроїцькому - фоторепортаж

Селище Новотроїцьке, що на Донеччині, вперше повноцінно обирає президента України з 2010 року. Попри війну, Центральна виборча комісія змогла організувати тут голосування.

Факт 5. За ґратами знову підтримали Зеленського

Володимир Зеленський, як і в першому турі, переміг в усіх тюрмах Донбасу – у Бахмутській установі виконання покарання №6, у Торецькій виправній колонії №2, у Приазовській виправній колонії №107 та Селидівській виправній колонії №82. Чинний президент отримував не більше від 20 голосів із 400-600 можливих.

Лук'янівське СІЗО, лютий 2018 року
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Факт 6. Військові, дислоковані на Донбасі, підтримали майже однаково

У зоні Операції об’єднаних сил створили 79 спецдільниць для військових – 65 із них розташовані у Донецькій області та 14 – в Луганській. У другому турі Петро Порошенко отримав більшість у 47 із 79 дільниць, Зеленський став лідером на 32-х.

Проте за кількістю голосів усього на спецдільницях Володимира Зеленського підтримало на 300 військових більше, ніж чинного президента України.

Як військові обирають верховного головнокомандувача на Донбасі – фото
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Як військові обирають верховного головнокомандувача на Донбасі – фото

Напередодні російські гібридні сили пробували провокувати війська, але їхні зусилля були марними

Факт 7. Активність Донбасу нижча від середньої

За даними ЦВК, найвищий показник активності виборців – у Львівській області (68,91%) та в столиці (68,05%), найнижчий – на Закарпатті (47%).

На Донеччині явка склала 55,32%, а на Луганщині – 49,03.

Варто враховувати, що у населених пунктах вздовж лінії фронту може бути важко пересуватися (є такі, що розташовані за внутрішніми блокпостами), а частина людей де-факто може проживати уже в інших регіонах, однак залишатися у списках вдома.

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Факт 8. Найбільше правопорушень під час голосування

На Донеччині зареєстровано 119 інцидентів, пов’язаних із виборами, повідомляє Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

За 6 фактами розпочаті кримінальні провадження. Чотири з них стосуються незаконного використання бюлетенів: у селищі Очеретине Ясинуватського району зафіксоване вкидання кількох бюлетенів, у Бахмуті виявилося, що за людину вже проголосували, у Мар’їнці на одній дільниці поліцейські виявили фальсифікацію під час підрахунку голосів, а на іншій не вистачало 86 бюлетенів, які в подальшому були знайдені у схованці. Крім того, одне кримінальне провадження відкрито через неправдиве повідомлення про замінування виборчої дільниці.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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